NEC voit la Juventus s’incliner lourdement en Serie A juste avant leur confrontation directe

La Juventus s’est inclinée 3-2 face à Sassuolo à l’approche du duel contre le NEC. Le club turinois vit ainsi une répétition générale ratée avant la rencontre de Ligue Europa face aux Nijmégois jeudi prochain à l’Allianz Stadium.

Côté visiteurs, Teun Koopmeiners était titulaire. L’ancien de l’Ajax Francisco Conceição était lui aussi au coup d’envoi. Les deux équipes ont entamé la rencontre avec prudence. Il y a eu de longues séquences de possession, mais peu d’occasions. En début de match, c’est surtout la Juventus qui dictait le jeu, avant que Sassuolo ne monte en puissance aux alentours de la demi-heure de jeu.

Cela n’a toutefois pas débouché sur des buts, puisque Sassuolo comme la Juventus n’ont distribué que quelques banderilles durant le premier acte. Koopmeiners a tenté sa chance de l’extérieur de la surface, mais sa frappe a été assez facilement captée par le gardien Arijanet Muric. L’équipe de Luciano Spalletti a manqué de fluidité et n’a pas pesé offensivement face à l’organisation compacte de Sassuolo.

À la 65e minute, Sassuolo a fini par ouvrir le score. Nemanja Matic a lancé Sebastiano Esposito dans le dos de la dernière ligne, avant que l’attaquant ne se retrouve soudainement avec tout l’espace offert par la défense de la Juventus. Esposito est resté froid et a glissé le ballon à ras de terre dans le petit filet opposé, ne laissant aucune chance à Vicario : 1-0.

Après 71 minutes, Koopmeiners a quitté la pelouse. Notre compatriote a été remplacé par Pape Matar Sarr. Même sans Koopmeiners, la Juventus n’arrivait toujours pas à se montrer dangereuse. I Neroverdi ressortait calmement de la pression de la Juventus tout en repoussant avec facilité les tentatives offensives des visiteurs.

Peu avant la fin, la Juventus est revenue à hauteur. Le centre de Kerim Alajbegovic a filé jusqu’à Edon Zhegrova, qui s’est recentré une fois avant de faire mouche pour le 1-1. La Juventus a senti le sang et Alajbegovic a ensuite failli offrir la victoire à son équipe. L’offensive finale de la Vieille Dame était quelque chose que l’équipe n’avait pas encore montré durant tout le match.

Ce sursaut semblait vain, puisque le score est passé à 2-1 à la 89e minute. Après une attaque bien menée, initiée par un joli dribble de Darryl Bakola, le ballon est arrivé jusqu’à Kieron Bowie. L’attaquant était totalement seul et a conclu d’une frappe à contre-pied. À peine deux minutes plus tard, c’était déjà 2-2. Zhegrova a combiné à courte distance avec Kolo Muani avant de décocher une frappe puissante et rasante dans le coin fermé pour l’égalisation. La rencontre a ainsi fini par se transformer en véritable spectacle dans les toutes dernières minutes.

Comme si cela ne suffisait pas, le match a tout de même trouvé un vainqueur. Le joueur prêté par la Juventus Vasilije Adzic a été trouvé en transition par Armand Laurienté. L’attaquant de vingt ans est resté froid et a placé le ballon dans le coin opposé : 3-2. Le jeune joueur a refusé de célébrer, mais a bien offert les trois points à son équipe.