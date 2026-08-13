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imago-sport-1075308426.jpgBall Raw Images
Bart DHanis

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NEC présente enfin le défenseur central tant attendu

Mercato
NEC Nimégue

NEC tient un nouveau défenseur. Le club de Nimègue a officiellement présenté Gabriel Brás sur ses canaux officiels. Il est prêté pour un an par le FC Porto.

Brás est le capitaine du Portugal Espoirs et disputait ses matches avec le FC Porto B. Le joueur de 22 ans n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe première.

Le défenseur central droitier arrive donc en prêt en provenance du FC Porto, mais NEC a également négocié une option d’achat. Le montant de cette option n’est pas connu. Selon Transfermarkt, Brás vaut deux millions d’euros.

NEC était activement à la recherche de renforts en défense. Dick Schreuder avait déjà clairement indiqué pendant la préparation qu’il jugeait son effectif trop juste sur le plan défensif et espérait encore accueillir deux ou trois défenseurs.

Ce manque d’options est de nouveau apparu lors de la première journée contre Telstar (défaite 1-2). Schreuder a dû improviser derrière et a clairement laissé entendre après la rencontre qu’il n’était pas satisfait du nombre limité de joueurs dans sa défense.

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L’effectif défensif à la disposition de Schreuder s’est encore un peu plus réduit mardi dernier. Philippe Sandler a dû quitter prématurément le terrain lors du duel face à l’Olympiakos (victoire 2-1).

Le club craint que l’ancien joueur, entre autres, de Manchester City ne soit pas disponible pendant plusieurs semaines.

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