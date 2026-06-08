NEC conserve un élément expérimenté : accord verbal pour la prolongation de contrat

Selon le journaliste Mounir Boualin, généralement bien informé, Bram Nuytinck va prolonger son contrat avec le NEC. Le défenseur central de 36 ans, en fin de bail, a déjà trouvé un accord verbal pour un nouveau contrat.

Selon le journaliste généralement bien informé Mounir Boualin, le défenseur central expérimenté s’apprête à signer un nouveau bail courant jusqu’en juin 2027. Il restera donc actif au Goffert la saison prochaine, où le club disputera une compétition européenne après une saison remarquable.

Malgré une contribution modeste à la saison réussie de l’équipe de Dick Schreuder, le défenseur, éloigné des terrains pendant de nombreux mois à cause d’une rupture des ligaments croisés, a tout de même pu revenir en jeu.

Il est toutefois parvenu à jouer quelques matchs en fin de saison : d’abord contre Heracles Almelo début février, puis lors des cinq dernières journées de championnat. Au total, il a disputé huit rencontres.

La saison précédente, il était capitaine et pilier de la défense, aligné à 25 reprises pour un but marqué.

Arrivé libre de la Sampdoria à l’été 2023 pour un deuxième passage à Nimègue, le défenseur a suivi toute la formation du club.

Auparavant, il avait porté les couleurs de l’Udinese et du RSC Anderlecht.