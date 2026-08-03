Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a eu lieu lundi après-midi. Si le NEC parvient à survivre à sa double confrontation contre l’Olympiakos, le club affrontera l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt au dernier tour avant la phase principale. Les Nijmégois auront l’avantage de jouer d’abord à domicile.
Tirage complet :
Lefksi Sofia/Kairat Almaty - AEK Athènes
Celtic - LASK Linz
GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK
Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje
Hapoel Beer Sheva/Étoile rouge FC - Aarhus/Sabah
NEC/Olympiakos - Union Saint-Gilloise/Bodø/Glimt
Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Prague/Olympique Lyon
Pro Shots
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NEC connaît son adversaire potentiel dans le dernier obstacle vers la Ligue des champions
Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a eu lieu lundi après-midi. Si le NEC parvient à survivre à sa double confrontation contre l’Olympiakos, le club affrontera l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt au dernier tour avant la phase principale. Les Nijmégois auront l’avantage de jouer d’abord à domicile.