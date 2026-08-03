Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a eu lieu lundi après-midi. Si le NEC parvient à survivre à sa double confrontation contre l’Olympiakos, le club affrontera l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt au dernier tour avant la phase principale. Les Nijmégois auront l’avantage de jouer d’abord à domicile.



Tirage complet :

Lefksi Sofia/Kairat Almaty - AEK Athènes

Celtic - LASK Linz

GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK

Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje

Hapoel Beer Sheva/Étoile rouge FC - Aarhus/Sabah

NEC/Olympiakos - Union Saint-Gilloise/Bodø/Glimt

Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Prague/Olympique Lyon