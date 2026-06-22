NEC a vendu El Kachati et a dégagé une belle somme de transfert

Selon De Telegraaf, Youssef El Kachati s’apprête à quitter le NEC pour rejoindre le Stade de Reims. L’attaquant de 26 ans a trouvé un accord de principe pour un contrat de trois saisons.

Si la visite médicale prévue mardi se déroule sans incident, le transfert sera rapidement finalisé, mettant fin à un passage éclair d’une seule saison à Nimègue.

Le club champenois, relégué en 2025 et 6^e de Ligue 2 la saison passée, y voit un atout majeur dans sa quête de retour parmi l’élite.

Pour concrétiser cet objectif, le club est prêt à investir : le montant du transfert, incluant plusieurs bonus, pourrait atteindre 2,5 millions d’euros.

À Nimègue, l’avant-centre n’a pas totalement convaincu : en raison notamment de blessures, il n’a disputé que dix-neuf rencontres officielles, pour trois buts et trois passes décisives, et n’a été titularisé qu’une seule fois.

Auparavant, l’attaquant s’était imposé au Telstar comme l’un des grands talents de la Keuken Kampioen Divisie. Avec 24 buts en 43 matchs, El Kachati a joué un rôle clé dans la promotion surprise du club de Velsen en Eredivisie. Sa solide saison lui a ensuite valu un transfert au NEC.

Si les dernières formalités sont validées, il deviendra le prochain Néerlandais à revêtir le maillot rouge et blanc, après Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis et Mitchell van Bergen.