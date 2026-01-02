"Ne porte jamais de vert", l'étrange conseil de Camavinga à Endrick

L'international français a envoyé un message clair au joueur prêté, qui ambitionne désormais de s'imposer en Ligue 1 après des débuts difficiles en Espagne.

Les conseils amicaux de Camavinga à Endrick

Camavinga a prodigué quelques conseils à son ami Endrick après le départ du Brésilien du Real Madrid pour Lyon. Le jeune attaquant cherche à obtenir du temps de jeu en équipe première en France après avoir disputé 40 matchs avec le Real, pour sept buts. Auteur de 21 buts en 82 rencontres avec Palmeiras, il espère maintenant briller en Ligue 1. International brésilien à 14 reprises, il n'a cependant pas encore réussi à s'imposer comme titulaire en Europe. Depuis son arrivée à Lyon, il a été aperçu portant du vert, et Camavinga a tenu à lui faire comprendre qu'il ne commettrait pas la même erreur.

Camavinga a envoyé un message à son ancien coéquipier du Real Madrid, qu'Endrick a montré sur son téléphone.

Le message disait : « Frère, tu devrais savoir que le grand rival de ton équipe, c'est Saint-Étienne, alors ne porte jamais de vert ! »

Surnommé « Le Derby », le derby opposant Lyon à Saint-Étienne remonte à 1951, année de leur première rencontre. Les deux clubs sont distants de seulement 50 kilomètres et se sont affrontés 126 fois au total. Lyon a remporté 47 de ces matchs, Saint-Étienne 45, et il y a eu 35 matchs nuls. Marquer dans ce derby pourrait faire d'Endrick un chouchou du public lyonnais, une ville considérée comme plus huppée que Saint-Étienne, ville aux origines populaires.