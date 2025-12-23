"Ne deviens pas Neymar", Vinicius averti !

L'international brésilien est pour l'instant lié au Real Madrid, mais les rumeurs d'un transfert en Saudi Pro League persistent. Son compatriote Sandro estime que Vinicius devrait rester au pays et viser de futurs Ballons d'Or.

On considère que Neymar a manqué plusieurs Ballons d'Or après avoir quitté Lionel Messi et Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017. Un transfert record de 222 millions d'euros (194 millions de livres sterling / 261 millions de dollars) a été effectué, mais Neymar n'a jamais vraiment brillé en France.

Vinicius serait devenu une figure perturbatrice au Santiago Bernabéu, son engagement envers l'équipe étant remis en question, et aucune prolongation de contrat n'a été accordée pour son contrat qui expire en 2027.

Neymar, un avertissement pour Vinicius

Il se pourrait que le joueur de 25 ans ait été attiré par les opportunités lucratives offertes ailleurs, mais Sandro l'a prévenu que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. L'ancien milieu de terrain de Tottenham a cité Neymar en exemple pour appuyer son propos.

Sandro, s'exprimant auprès de BOYLE SPORTS, site de paris sportifs, a déclaré : « Vinicius Junior ou Xabi Alonso devront-ils quitter le Real Madrid ? Non, je pense qu'ils peuvent tous les deux rester et enchaîner les bons résultats ensemble.

Je n'approuvais pas le comportement de Vinicius, et Alonso l'a ensuite écarté, mais c'est normal. Vinicius doit simplement se concentrer sur le Real Madrid. Qu'il ne fasse pas comme Neymar à Barcelone et qu'il ne parte pas. » Ne fais pas ça, s'il te plaît !

« Au Brésil, on dit qu'il faut essayer de garder son calme. Du calme. Vinicius a l'air inquiet, mais ce n'est peut-être qu'un moment. Ce n'est rien. Ce n'est pas un problème. Maintenant que je suis un ancien footballeur, je me dois de donner un conseil. Il faut respirer avant de penser à partir.

« J'ai quitté Tottenham. Je pensais vouloir partir parce que je me disputais avec les entraîneurs et que j'allais trop vite, mais j'adorais Tottenham. Pourquoi suis-je parti ? J'avais un contrat de trois ans. Pourquoi étais-je si pressé ? Vinicius, respire un bon coup.

« C'est tellement important dans la vie en général, mais surtout pour les footballeurs : on est tellement entourés de gens qui nous disent de partir, que l'entraîneur ne nous respecte pas, mais enfin ! »