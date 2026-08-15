Le Marocain Nayef Aguerd, défenseur de l'Olympique de Marseille, a mis fin à la polémique entourant les raisons de l'échec de son transfert à la Real Sociedad lors du mercato estival, démentant catégoriquement qu'un problème médical soit à l'origine de l'avortement de l'opération, et affirmant que les examens qu'il a passés se sont déroulés avec succès et ont reçu l'approbation des deux clubs.

Aguerd a déclaré, sur ses comptes de réseaux sociaux, que les examens médicaux qu'il a passés avant son transfert à la Real Sociedad « se sont bien déroulés » et ont obtenu la validation des deux clubs, précisant que le désaccord ne portait pas sur son état de santé, mais sur la manière dont il devait reprendre la compétition après une période d'éloignement des terrains.

Le défenseur marocain, fort de 59 sélections internationales, a expliqué qu'il souhaitait revenir progressivement à la compétition après avoir subi une opération au niveau du pubis, afin de retrouver l'intégralité de sa condition physique, tandis que le staff technique de la Real Sociedad, dirigé par Pellegrino Matarazzo, souhaitait pouvoir compter sur lui immédiatement.

Aguerd a affirmé que la divergence de points de vue concernant son programme de retour sur les terrains était la véritable raison de l'échec de l'opération, insistant sur le respect qu'il portait à la position de l'entraîneur, et sur l'absence de tout différend personnel ou médical à l'origine de l'effondrement des négociations.

Des rapports de presse espagnols avaient lié l'échec du transfert du joueur marocain à la Real Sociedad à l'existence d'un problème physique lors de la visite médicale, mais Aguerd a démenti cette version, précisant que la question se limitait à l'accord sur le protocole adéquat pour retrouver sa condition de manière progressive et sécurisée.

Le défenseur de Marseille a tenu à souligner que sa décision ne comportait aucun affront envers la Real Sociedad, club dont il a déjà porté les couleurs et pour lequel il éprouve une estime particulière, affirmant que sa position s'inscrivait dans une démarche de responsabilité et de volonté de préserver sa condition physique tout au long de la saison.

Dans le même temps, Aguerd a renouvelé son engagement envers l'Olympique de Marseille, indiquant qu'il était conscient de la situation financière du club et de la possibilité de changements avant la fermeture du marché des transferts, mais il a insisté sur le fait qu'il continuerait à donner le maximum et à défendre les couleurs de l'équipe, ses coéquipiers et ses supporters tant qu'il serait joueur du club français.