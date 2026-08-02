Nayef Aguerd aux portes d'un club arabe

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses ressources financières, l'Olympique de Marseille cherche à faire avancer les négociations concernant le départ de plusieurs de ses joueurs.

Le réseau « Foot Mercato », en France, a rapporté que Marseille est désormais sur le point de parvenir à un accord avec le club d'Al-Sadd concernant le transfert de l'international marocain Nayef Aguerd vers la formation qatarie.

Le club qatari devra ensuite s'entendre avec le joueur marocain, âgé de 30 ans, sur le montant de son salaire.

L'Olympique de Marseille poursuit sa recherche de solutions pour réduire sa masse salariale et améliorer sa situation financière. Après avoir été contraint de vendre plusieurs de ses joueurs pour équilibrer son budget, le club n'a pas exclu le départ de Nayef Aguerd, qui l'avait rejoint il y a seulement un an.

L'international marocain, lié par un contrat jusqu'en 2030, figurait parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille lors de l'actuelle période des transferts estivale.

Une clause spécifique avait été négociée lors de la signature de son contrat : jusqu'au 31 juillet, Aguerd pouvait quitter l'Olympique de Marseille pour 15 millions d'euros, payables en une seule fois.

Cette opportunité n'a finalement pas été saisie, bien que le défenseur âgé de 30 ans soit resté très demandé.

Le Stade Rennais, où il avait évolué entre 2020 et 2022, était particulièrement intéressé par son retour, mais n'a pu faire aucun progrès dans le dossier.

Selon les informations du réseau français, le club qatari d'Al-Sadd a fait pencher la balance en sa faveur. Le club qatari, intéressé par le joueur depuis plusieurs semaines, est désormais sur le point de parvenir à un accord avec Marseille pour obtenir le joueur contre 4 millions d'euros, assortis d'une option d'achat automatique d'une valeur de 11 millions d'euros. Il s'agit d'une étape importante dans une opération que la direction de Marseille espère finaliser rapidement.

Cet arrangement financier illustre l'évolution de la position de l'Olympique de Marseille. Au départ, la direction du club souhaitait vivement vendre le joueur à titre définitif afin de dégager des liquidités immédiates.

Mais compte tenu des difficultés rencontrées par le club sur le marché des transferts, il a finalement accepté un prêt assorti d'une option d'achat. Il faudra ensuite parvenir à un accord avec Nayef Aguerd, qui a disputé 64 matches internationaux avec la sélection du Maroc.