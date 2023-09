Nasser humilie le Real Madrid et le Barça !

Nasser Al-Khelaifi, a profité de l'occasion pour s'en prendre une nouvelle fois au projet de Superleagu

Les allers-retours entre les patrons des poids lourds européens ne cessent jamais trop longtemps, et pendant la pause internationale, le PDG du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a profité de l'occasion pour s'en prendre une nouvelle fois au projet de Superleague, qui a échoué jusqu'à présent.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les seuls membres restants de la Superleague, après que la Juventus a quitté le projet au début de l'année. A23, l'entreprise qui organise la ligue, Barcelone et le Real Madrid insistent toujours sur le fait qu'ils poursuivront le projet.

S'exprimant lors d'un événement de l'Association européenne des clubs, Al-Khelaifi a déclaré à Diario AS que le projet était mort dans l'eau.

"Je l'appelle la 'No Super League'", a déclaré Al-Khelaifi, faisant preuve d'humour.

"Personne ne veut la faire. Nous nous moquons de ce qu'ils font. Ils sont à l'extérieur. Avant, il y avait trois équipes, maintenant il y en a deux..."

Al-Khelaifi a également rejeté l'idée que la Pro League saoudienne puisse devenir une menace pour le football européen, après les investissements considérables réalisés cet été.

"Je ne pense pas qu'il y ait de danger. Nous nous concentrons sur l'Europe et sur nos clubs. Nous avons les meilleures et les plus importantes compétitions, les meilleurs joueurs. Ce n'est pas à moi de juger ce qui se passe en dehors de l'Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes.

Il convient de noter que le PDG du PSG a des liens étroits avec le Qatar, son pays d'origine, et que les organisateurs de la Coupe du monde 2022 entretiennent une forte rivalité politique et régionale avec l'État saoudien.

L'année dernière, lors des assemblées générales du Real Madrid et du FC Barcelone, Florentino Perez et Joan Laporta ont respectivement prononcé des discours déclarant que la Superleague était la solution. Cependant, il y a eu peu de commentaires publics depuis.