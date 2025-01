Napoli - Juventus : Où regarder le match, streaming gratuit, TV et compos probables

SSC Naples vs Juventus FC

Naples accueille la Juventus pour un choc crucial en Serie A. Le leader tentera de prolonger sa série de victoires à domicile face aux Bianconeri.

Le Stadio Diego Armando Maradona sera le théâtre d'un affrontement très attendu entre deux poids lourds du Calcio, alors que Naples, leader de Serie A, reçoit une Juventus toujours invaincue cette saison. Les Partenopei, en pleine forme, comptent bien prolonger leur domination à domicile face aux Bianconeri, qu’ils ont battus lors de leurs cinq dernières confrontations à Naples avec un score cumulé de 12-4.

La dynamique napolitaine a été confirmée le week-end dernier lors d'une victoire marquante à Bergame contre l'Atalanta (3-2). Sous la direction d'Antonio Conte, Naples a une nouvelle fois démontré son mental. Matteo Politano, Scott McTominay et Romelu Lukaku ont marqué pour consolider leur place de leader avec 50 points, trois unités devant l'Inter Milan. Ce duel face à la Juventus représente un défi de taille pour Conte, ancien entraîneur emblématique des Bianconeri, qui a toutefois connu des résultats mitigés face à son ancien club avec quatre défaites en six affrontements.

La Juve face à un véritable test à Naples

De son côté, la Juventus arrive à Naples avec une réputation d'équipe difficile à battre, mais en proie à l'irrégularité. Sous la houlette de Thiago Motta, les Turinois ont certes maintenu leur invincibilité en championnat, mais leurs nombreuses contre-performances – notamment des matchs nuls après avoir mené au score – les maintiennent à 13 points du sommet.

Le récent succès contre l’AC Milan (2-1), porté par Timothy Weah et Samuel Mbangula, a apporté un bol d’air après une série de résultats frustrants. Cependant, la Juventus a de nouveau peiné en Ligue des Champions cette semaine, concédant un terne 0-0 face au Club Brugge. Ce résultat reflète leur difficulté à convertir des occasions loin de Turin, avec un nombre record de matchs nuls à l'extérieur cette saison parmi les cinq grands championnats européens.

Pour la Juve, un point à Naples serait un résultat positif, tandis que Naples vise une nouvelle victoire pour consolider sa position en tête et prolonger une série historique contre son rival du nord.

Sur quelle chaine suivre le match Napoli - Juventus ?

La rencontre entre Naples et la Juventus, prévue ce samedi 25 janvier à partir de 18h, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est Sunrise TV qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN ou PlaySports. La chaine polonaise Eleven Sports et le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie AD Sports Premum 1. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL pour les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Napoli - Juventus

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Le match de Serie A entre Napoli et Juventus se jouera au Stadio Diego Armando Maradona à Naples, en Italie.

Le coup d'envoi est prévu à 18h00 le samedi 25 janvier, heure française.

Infos des équipes & compositions

Infos de l'équipe Napoli

Avec Alessandro Buongiorno probablement indisponible pour la sélection en raison d'une blessure, Juan Jesus devrait continuer à l'arrière.

Les récentes recrues Philip Billing et Luis Hasa espèrent faire leurs débuts au club, bien que les deux commenceraient sur le banc, tandis que Romelu Lukaku mène l'attaque.

Infos de l'équipe Juventus

Dusan Vlahovic fait face à une certaine incertitude au club après la signature de Randal Kolo Muani en prêt au PSG.

Cependant, Kolo Muani commencerait sur le banc, tandis que Kenan Yildiz et Francisco Conceicao sont en ligne pour commencer après avoir récupéré de leurs revers respectifs.

Arkadiusz Milik, Juan Cabal et Bremer restent absents en raison de blessures.

