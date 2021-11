Le Napoli érige une statue de Maradona pour lui rendre hommage

Le 25 novembre 2020, Diego Maradona mourait à l'âge de 60 ans, provoquant une vive émotion à travers le monde.

Le Napoli, dont Maradona est le plus grand joueur de l'histoire de club, a décidé, pour commémorer les un an de sa disparation de lui rendre plusieurs hommages.

Le premier a été de créer un maillot à l'effigie de Maradona que le club napolitain porte depuis plusieurs journées en Serie A.

Le deuxième hommage, présenté ce dimanche avant la rencontre entre le Napoli et la Lazio est une statue représentant Diego Maradona.

Le joueur, en action, est posé sur un numéro 10, son numéro fétiche, et on peut lire sur le piédestal la phrase « Grazie Diego », qui signifie « Merci Diego » en italien.

La statue, exposée, dans le stade, sera ensuite déplacée devant l'enceinte, qui porte le nom de Stade Diego-Armando-Maradona (et non plus San Paolo).

Le sculpteur italien Domenico Sepe a expliqué sa démarche artistique, voulant faire de Maradona un « Dieu grec » mais pas seulement : « L'œuvre est née d'une exigence personnelle. A l'annonce de sa mort, quelque chose est venue à manquer dans ma vie quotidienne. Et en tant que Napolitain mais aussi tifoso du Napoli et sculpteur, j'ai décidé de lui rendre hommage avec une œuvre qui lui offre l'éternité. »

De son vivant, Maradona avait inauguré une statue à son image, en Inde. Mais le résultat était moins probant que l'oeuvre de Domenico Sepe.