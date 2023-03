Naples : Victor Osimhen, la blessure au pire moment

L'attaquant s'est blessé et sera contraint de manquer les prochains matchs de Naples.

Osimhen blessé. La nouvelle qui fait trembler les supporters de Naples arrive après que le Nigérian soit revenu des matchs avec son équipe nationale, dans lesquels il a joué dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Osimhen touché

Osimhen a ressenti une gêne à l'adducteur gauche, pour laquelle il a passé des examens : ceux-ci ont révélé une lésion distractive. Il faudra maintenant comprendre combien de temps le Nigérian devra rester absent, dans un mois qui est essentiel surtout en Ligue des Champions, mais aussi au milieu du compte à rebours du Scudetto.

Osimhen manquera certainement le grand match contre l'AC Milan, le premier de la série qui verra Naples affronter également les Rossoneri en Ligue des champions. Le défi européen contre les Rossoneri est d'ailleurs rapproché, puisqu'il aura lieu le 12 avril : il est peu probable que l'ancien Lillois soit présent à San Siro pour le premier tour.

Jeudi, Osimhen a fait les gros titres non pas à cause d'une blessure, mais à cause de la perte de son masque, devenu un objet de culte à Naples. Un porte-bonheur pour l'attaquant de la Squadra Azzurra lui-même, qui continue à l'utiliser comme une superstition.

Osimhen avait demandé à l'entreprise pharmaceutique qui produit le masque d'essayer d'en créer un nouveau pour le match contre l'AC Milan, afin de ne pas renoncer à la protection dont il n'aurait théoriquement plus besoin après s'être remis de sa blessure à la pommette.

Il a continué à l'utiliser comme une superstition, ce qui a conduit des centaines d'enfants napolitains à l'utiliser pour imiter leur idole, le meilleur buteur de la Serie A et l'un des meilleurs buteurs du continent cette saison. Il doit désormais composer avec une blessure qui fait trembler le Napoli, dans l'attente de nouvelles sur les délais de guérison.