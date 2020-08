Naples, Victor Osimhen justifie son choix et dévoile ses ambitions

L'attaquant nigérian a été présenté ce mercredi. L'ancien du LOSC est ravi de rejoindre Naples et regorge d'ambitions.

En moins d'une saison, Victor Osimhen a conquis son monde. Arrivé à à l'été 2019, l'attaquant nigérian a vite trouvé ses marques dans le Nord de la et a brillé en . À tel point que de nombreuses équipes européennes se sont vite intéressées au buteur de 21 ans. Après un long feuilleton ayant duré une partie de l'été, a finalement remporté la mise pour Victor Osimhen contre la somme de 81,3 millions d'euros, bonus compris.

Présenté devant les médias, Victor Osimhen n'a pas caché son bonheur de rejoindre Naples et d'écrire une nouvelle page de sa carrière : "Être ici, c'est un grand bond en avant dans ma carrière. Je veux bien faire sous le maillot de Naples. J'ai toujours été convaincu que c'était le meilleur choix pour moi et pour mon avenir. Mes relations avec le président et l'entraîneur sont excellentes. J'ai reçu de très bonnes marques d'affection de la part de tous les fans dès le début".

"Je me fiche de l'argent"

L'article continue ci-dessous

"Je pense que le moment précis où j'ai su que j'allais signer a été la rencontre avec le président et le coach. C'est vraiment fou pour une personne de recevoir tout l'amour que j'ai reçu. Pour un jeune joueur, c'est fondamental, la motivation est importante. Le président et le coach m'ont fait me sentir immédiatement chez moi. Pour moi, mon transfert signifie que j'ai atteint un grand objectif et je me fiche vraiment de l'argent. Je veux faire de mon mieux pour le club", a ajouté l'ancien attaquant du LOSC.

Plus d'équipes

Victor Osimhen est très ambitieux : "C'est un rêve qui devient réalité. Je suis heureux d'être ici. J'aime jouer au poste d'attaquant de pointe, mais je peux occuper dans n'importe quel rôle. J'ai des coéquipiers fantastiques. Je me définis comme un joueur qui aime le jeu en équipe et avec une mentalité de gagnant. Le niveau de l'équipe est très élevé. Je veux continuer à bien travailler, j'ai hâte d'être sur le terrain. Oui, mes coéquipiers et les fans qui m'écrivent me l'ont souvent dit. Je sais aussi que les Italiens sont fous de la Juve. J'ai toute la volonté d'aider mon équipe de Naples, peut-être même de marquer contre la Juve".

Le nouvel attaquant de Naples a évoqué les possibles difficultés auquel il risque d'être confronté : "J'avoue qu'avant d'arriver en j'étais un peu sceptique. Mais ensuite je suis allé à Naples, je l'ai vu de mes propres yeux et mon point de vue a changé, tout comme il a changé après les entretiens avec le coach et le président. Malheureusement, à Naples, il y a du racisme comme dans toutes les régions du monde et je suis sûr que le racisme ne sera pas un obstacle à ma carrière".