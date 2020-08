"Koulibaly est le leader qui manque à Manchester City" pour Richard Dunne

L'ancien capitaine des Citizens espère que Pep Guardiola recrutera un défenseur central d'expérience durant le mercato et souhaite Kalidou Koulibaly.

En se faisant éliminer par l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue des Champions, a complètement raté son objectif d'accéder à une première finale européenne. Suite à cette élimination, de nombreuses critiques se sont abbatues sur Pep Guardiola et sa philosophie de jeu. Un des problèmes pointés du doigt concerne la relative inexpérience de la défense centrale des Citizens. Face à l'OL, l'Espagnol avait choisi de faire confiance à Aymeric Laporte et au jeune Eric Garcia.

Une expérience qui n'a pas été couronnée de succès et qui interpelle. Depuis le départ de Vincent Kompany lors de l'été 2019, personne n'a endossé ce costume de leader, laissé vacant par le Belge. Pourtant avec Nicolas Otamendi, John Stones et Laporte, le talent est bien présent. Mais il faut désormais plus et ce n'est pas le recrutement de l'inexpérimenté mais talentueux Nathan Aké qui va y changer quelque chose. Pour Richard Dunne, l'option de Kalidou Koulibaly reste la meilleure pour City.

"Défensivement, Manchester City a ce qu'il faut en nombre, a déclaré l'ancien capitaine sur Sky Sports. Ils correspondent parfaitement à la philosophie voulue par Guardiola. Mais ils cherchent un leader. Ils cherchent quelqu'un pour remplacer Vincent Kompany. S'il choisissent Koulibaly, c'est une bonne signature. Il est un peu plus âgé que la tranche d’âge habituelle des joueurs signés ces dernières années."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

S'ils recrutent le défenseur du Napoli, Dunne estime que Manchester City sera injouable.

"S'ils réussissent ces petits ajustements dans l'effectif, ils seront imparables. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu d'expérience, quelqu'un qui peut organiser la défense."

Actuellement, les Citizens ont fait une offre de 70 millions d'euros pour l'international sénégalais. Un montant encore bien loin des cent millions demandés par Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli.