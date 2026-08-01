Noa Lang a peut-être déjà disputé son dernier match pour Naples, rapporte Voetbal International. L’ailier voulait tenter sa chance sous les ordres du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, mais le club préfère le voir partir.

L’été dernier, Naples avait encore versé 25 millions d’euros au PSV pour recruter Lang, mais son passage en Italie n’a pas été un succès total. L’ailier avait du mal à s’entendre avec l’entraîneur de l’époque, Antonio Conte, ce qui l’a conduit à partir en prêt à Galatasaray durant l’hiver.

« Comment vais-je le dire de manière normale… Le courant ne passait pas avec l’entraîneur. Restons-en là », avait alors déclaré Lang dans un entretien accordé à ESPN. « Je sais qu’aux Pays-Bas, vous pensez souvent que c’est de ma faute, mais un jour cela finira bien par se savoir. J’ai de bonnes relations avec presque tout le monde au sein du club. Ce comportement politique, ce n’est pas fait pour moi. »

En Turquie, Lang s’est quelque peu relancé par la suite, mais Galatasaray a tout de même renoncé à un transfert définitif. Lang était donc déterminé à tenter d’obtenir une nouvelle chance à Naples, mais après quelques semaines de préparation, les Italiens sont arrivés à la conclusion qu’il pouvait partir.

Pour un montant fixe de 25 millions d’euros, Lang peut de toute façon être recruté, mais Naples est également ouvert à une nouvelle période de prêt. Le Néerlandais est encore sous contrat jusqu’à la mi-2030.

On sait encore peu de choses sur un éventuel nouveau club pour Lang. Des contacts ont désormais eu lieu avec l’AS Rome, mais le club a renoncé à un transfert. L’entraîneur Gian Piero Gasperini n’était pas totalement convaincu.

En Belgique, on espère ardemment un retour de l’ailier. C’est peut-être au Club Bruges que Lang a connu la période la plus fructueuse de sa carrière. Les médias belges voient toutefois aussi des obstacles sur la route : Lang gagnerait à Naples environ 2,5 à 2,8 millions d’euros nets par saison.