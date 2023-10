Naples tient le successeur de Rudi Garcia

Sur la sellette, Rudi Garcia pourrait être évincé dans les prochaines heures à la tête du Napoli. Son éventuel successeur est déjà trouvé.

Au lendemain de la défaite contre la Fiorentina (1-3) à domicile, l’atmosphère n’est pas redescendue à Naples. La direction du club s’active dans les coulisses pour prendre une décision forte.

Rudi G arci a bientôt limogé ?

La nomination de Rudi Garcia à la tête du Napoli avait suscité de nombreuses interrogations, et le début de saison difficile du club ne fait que renforcer les doutes. Actuellement à la 5ème place de Serie A, Naples a subi dimanche une défaite à domicile face à la Fiorentina (1-3), avec un jeu peu convaincant. Le management de Rudi Garcia est également remis en question par certains cadres de l'équipe.

La situation semble donc critique pour l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, pourrait profiter de la trêve internationale pour prendre des mesures drastiques, notamment le licenciement de Rudi Garcia. Selon les informations relayées par Sky Sport et La Repubblica, un entretien entre De Laurentiis et Garcia a eu lieu ce lundi entre les deux hommes pour discuter de l'avenir de l'entraîneur.

Tudor, Gallardo, Potter ?

Le site Footmercato va encore plus loin en évoquant une liste potentielle d'entraîneurs qui pourraient remplacer Garcia. Parmi les noms cités figurent Marcelo Gallardo, Graham Potter et Igor Tudor. Igor Tudor, qui est actuellement sans contrat depuis son départ de l'OM à la fin de la saison dernière, suscite particulièrement l'intérêt. Depuis plusieurs jours, des rumeurs l'annoncent de retour en Italie. Même s'il rêve d'entraîner la Juventus, l'opportunité de diriger Naples ne laisserait pas le technicien croate indifférent.

La nomination de Rudi Garcia à Naples avait été accueillie avec des réserves, et les performances de l'équipe jusqu'à présent n'ont fait que renforcer les inquiétudes. Cinquième de la Serie A, Naples est loin de ses standards habituels .