Naples-Lecce 2-1





Buts : 3' 1ère mi-temps Siebert, 1' 2ème mi-temps Hojlund, 20' 2ème mi-temps Politano





NAPLES (3-4-2-1) : Meret ; Beukema, Buongiorno, Olivera ; Politano (remplacé à la 28e min de la 2e mi-temps par Gutierrez), Gilmour, Anguissa (remplacé à la 1re min de la 2e mi-temps par McTominay), Spinazzola (remplacé à la 28e min de la 2e mi-temps par Mazzocchi) ; Elmas (remplacé par De Bruyne à la 1re minute de la 2e mi-temps), Alisson Santos (remplacé par Nascimento à la 40e minute de la 2e mi-temps) ; Hojlund. Entraîneur : Antonio Conte.





LECCE (4-3-3) Falcone ; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo (remplacé par Ndaba à la 34e minute de la deuxième mi-temps) ; Ngom (remplacé par Fofana à la 41e minute de la deuxième mi-temps), Ramadani, Coulibaly (remplacé par Gandelman à la 1re minute de la deuxième mi-temps) ; Pierotti (remplacé par N'Dri à la 34e min de la 2e mi-temps), Stulic (remplacé par Cheddira à la 12e min), Banda. Entraîneur : Di Francesco





Arbitre : Abisso





Avertissements : 19' 1ère mi-temps Siebert



