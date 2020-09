Naples, Gattuso conquis par Osimhen

L'entraîneur de Naples a affiché son admiration pour l'attaquant nigérian, arrivé de Lille cet été, et a parlé de l'avenir de Kalidou Koulibaly.

Arrivé cet été à pour une somme record faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club italien, Victor Osimhen a fait ses premiers pas en ce week-end contre . Alors que son équipe était tenue en échec, le Nigérian est entré à l'heure de jeu, participant au succès de son équipe, sans marquer toutefois. Victor Osimhen a marqué six buts lors de deux matches de préparation de Naples, affichant une belle intégration à sa nouvelle équipe. Même s'il n'a pas marqué contre Parme, Gennaro Gattuso est sous le charme de son attaquant.

"Ce n'est pas une question de chiffres, mais les principes du football. Nous savons qu'Osimhen est un bonus supplémentaire, mais nous devons courir en plus d'avoir la qualité, car la qualité ne suffit pas à elle seule. Nous devons définir l'équipe avec les bons concepts et protéger la défense, mais nous savions qu'Osimhen pourrait nous donner autre chose dans les 20-25 dernières minutes aujourd'hui. Osimhen a une excellente attitude et en ce moment, il est un meilleur joueur qu'il ne l'a montré jusqu'à présent sur le terrain", a expliqué le technicien de Naples.

Gattuso résigné pour Koulibaly

"Victor nous a donné de la profondeur et de la vivacité. La chose qui m'a frappé immédiatement quand je l'ai vu pour la première fois il y a trois mois chez moi, c'est l'homme. C'est un garçon qui a vécu sans parents parce qu'ils sont décédés, il a des valeurs et il n'a pas oublié ses origines. Il est jeune mais il a la mentalité d'un adulte. Je sais qu'il gardera les pieds sur terre et continuera à travailler. Il est jeune, a du charisme, de la personnalité et est très intelligent: il a été très bon pour s'intégrer. Je suis un type vintage, à l'ancienne, j'aime utiliser certaines manières avec les joueurs", a ajouté l'Italien.

L'entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, a reconnu que Kalidou Koulibaly quitterait probablement le club de cet été, mais il serait heureux de garder le défenseur vedette. Kalidou Koulibaly a été étroitement lié aux géant de la et au champion de en titre, le , alors que Naples cherche à récupérer des fonds après avoir acheté Victor Osimhen pour une somme record. Gennaro Gattuso a apprécié l'attitude de son défenseur, concentré, malgré les rumeurs.

"Je n'avais aucun doute, il est l'un des champions les plus forts du monde dans son rôle", a déclaré Gattuso via Sky Sport. "Il m'a toujours donné une grande disponibilité et s'entraîne toujours bien. Je serais désolé de le perdre, tant pour l'homme que pour le joueur. Mais vous savez que les finances sont importants pour les clubs et en ce moment quelque chose doit être fait pour les finances, mais je serais heureux de le garder."