Naples balaie d’un revers de main une première offre pour Noa Lang

Naples a rejeté avec fermeté une première offre pour Noa Lang, rapporte Gianluca Di Marzio. L’Atalanta souhaitait obtenir l’attaquant en prêt, mais Naples n’est disposé à coopérer que dans le cadre d’un transfert définitif.

Lang est sous contrat à Naples jusqu’à la mi-2030. L’attaquant de l’équipe des Pays-Bas est arrivé l’été dernier pour 25 millions d’euros et Naples veut récupérer une grande partie de cette indemnité de transfert.

Le club réclame en effet un montant de 20 millions d’euros pour l’ailier, qui avait encore été prêté pendant six mois à Galatasaray la saison dernière.

L’Atalanta a donc formulé une proposition. Le club souhaite accueillir Lang en prêt pour un an, éventuellement avec une option d’achat non obligatoire, mais Naples n’est pas intéressé.

Dans son article, Di Marzio cite également l’Ajax comme destination possible pour l’ancien joueur, entre autres, du PSV et du Club Bruges. Le club devra d’abord vendre Mika Godts afin de dégager de la marge.