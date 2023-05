Naples : Aurelio De Laurentiis explique le départ surprise de Luciano Spalletti

Champion d'Italie avec Naples cette saison, Luciano Spalletti va quitter le club italien en fin de saison, à la surprise générale.

Près de trente ans après son dernier sacre en Serie A, Naples a remis la main sur le graal. Si le Napoli est parvenu à réaliser cette saison historique, il le doit à certain de ses joueurs dont Victor Osimhen et Kvaratskhelia mais aussi à son entraîneur, Luciano Spalletti, connu en Italie jusqu'à lors comme l'éternel second.

"Un cycle est arrivé à son terme"

L'entraîneur italien a enfin réussi à mettre la main sur une Serie A et a aidé Naples à se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Alors que tout semblait se dérouler à merveille dans le sud de l'Italie, la vie à Naples n'est finalement pas si rose.

Si Luciano Spalletti a encore un an de contrat avec Naples, ce dernier ne sera plus sur le banc du club italien la saison prochaine. En effet, le technicien italien a demandé à pouvoir partir à la fin de la saison. De Laurentiis affirme que le souhait de Spalletti sera exaucé après avoir conduit le club à son premier titre de Serie A en 33 ans.

Un retour de Benitez ?

"Luciano Spalletti m'a dit qu'un cycle était arrivé à son terme et il m'a demandé de partir parce qu'il voulait une année sabbatique. Je respecterai son choix malgré le contrat", a déclaré le président de Naples, réputé pour être dur en affaires et conserver ses meilleurs éléments coûte que coûte, à la RAI.

Le président de Naples a également dévoilé ses projets pour que le stade Diego Maradona attire davantage de visiteurs après une saison historique. "Je vais essayer d'en faire un stade de propriété : la municipalité nous le donnera pour 99 ans et les choses changeront", a-t-il ajouté. "Il sera animé tous les jours de la semaine. Nous pouvons marier des gens ? Pourquoi pas ? Il y aura un musée et bien d'autres choses encore".

L'avenir de Spalletti à Naples fait l'objet de spéculations depuis des semaines. Des informations selon lesquelles il quitterait le club cet été ont émergé peu de temps après qu'il ait remporté le titre national. Spalletti a pris les rênes du Napoli en juillet 2021 et a conduit le club à la troisième place lors de sa première saison, avant son incroyable succès de cette saison.

L'ancien entraîneur de Liverpool, Rafa Benitez, serait sur les rangs pour remplacer Spalletti, l'Espagnol ayant déjà fait un passage à Naples entre 2013 et 2015. Spalletti terminera la saison à Naples avec un match contre la Sampdoria la semaine prochaine avant d'entamer son année sabbatique, tandis que De Laurentiis cherchera à nommer son successeur avant la saison 2023-24.