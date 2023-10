Naples : Ancelotti prend la défense de Garcia

Alors que Rudi Garcia vit des moments compliqués avec Naples, le technicien transalpin lui a apporté son soutien.

Rudi Garcia, l'entraîneur français aux commandes du SSC Naples, est actuellement dans la tourmente. La pression est palpable, et le spectre du licenciement plane sur sa tête. Cependant, un soutien inattendu est venu de Carlo Ancelotti, l'ancien coach du club italien.

Garcia dans le dur

Le technicien italien Ancelotti, à la tête du Real Madrid, sait ce que cela fait d'être sur la sellette, ayant été remercié par Naples malgré une qualification en Ligue des champions.

Alors, qu’il a croisé le chemin de Garcia lors d'un match entre le Real Madrid et Naples, a exprimé sa solidarité envers son homologue français. Selon Ancelotti, Garcia mérite plus de temps pour mettre en place sa vision et gérer son équipe selon ses idées. « Garcia a les mêmes difficultés que tous les entraîneurs : si vous ne gagnez pas, ils vous renvoient. Naples a pris Garcia, qui a ses propres idées et qui a besoin d'un peu plus de temps pour les mettre en œuvre. Garcia est un entraîneur compétent, sérieux, professionnel, qui a réussi en Italie. Ce n'est qu'une question de temps, aussi parce que Naples a plus ou moins la même structure que l'année dernière, à l'exception de Kim. Naples sera à nouveau compétitif en championnat. » a -t-il déclaré.

Malgré le soutien d'Ancelotti, Garcia n'a pas la marge de manœuvre pour traîner les pieds. La trêve internationale a été un répit miraculeux pour lui, mais la défiance des supporters est totale. Les contre-performances de l'équipe et les critiques des joueurs, en particulier Victor Osimhen, l'attaquant vedette fait monter la tension au club. La frustration des joueurs face aux choix tactiques de Garcia a créé un climat tendu dans le vestiaire.

De Laurentiis, intransigeant

En plus de ses problèmes avec l'équipe, Garcia est également confronté à un président, Aurelio De Laurentiis, qui oscille entre le soutien et la méfiance. Ce climat instable ne fait qu'ajouter à la pression sur l'entraîneur français.

Le salut de Garcia ne peut venir que des prochains matches qui seront cruciaux. Naples affrontera Hellas Vérone en Serie A lors de la prochaine journée, avant de rencontrer l'Union Berlin en Ligue des champions. Le tout avant un affrontement avec l'AC Milan au stade Diego Armando Maradona.

Un bilan mitigé

Sur les cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, le Napoli présente un bilan mitigé de deux victoires, deux défaites et un match nul. Pour inverser cette tendance défavorable, Garcia devra non seulement apaiser les tensions dans le vestiaire, mais aussi trouver la tactique gagnante qui ramènera les victoires.