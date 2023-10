Naples – AC Milan: Malgré le doublé de Giroud, les Rossoneri ne gagnent pas

Naples et l'AC Milan se sont neutralisés (2-2) ce dimanche dans le cadre de la 10éme journée de Série A.

Le spectacle au Diego Armando Maradona de Naples ce dimanche entre les Partenopei et les Rossoneri a été électrique et intense.

Devant son public, Naples a mal entamé ce match. Les Azzuris ont été secoués d'entrée par une équipe milanaise ultra organisée et agressive à la perte du ballon. À contrario, la formation napolitaine a éprouvé du mal à enchaîner des gestes techniques et à être efficace sur les transmissions. Profitant d'une erreur d'alignement de la défense, Olivier Giroud a lancé les hostilités pour les Rossoneri à la 22éme minute. Le français met fin à une disette de 10 matchs sans marquer.

En manque d'inspiration offensive en l'absence de Victor Osimhen, les hommes de Rudi Garcia encaissent un second but quelques minutes plus tard. Olivier Giroud, très inspiré, place une tête dans la lucarne de Naples.

Le caractère de Naples

Il ne fallait pas enterrer Naples dans cette opposition contre l'AC Milan malgré l'entame catastrophique. Les Azzuris ont fait preuve d'une résilience et de caractère en seconde partie du match. Les hommes de Rudi Garcia plus concernés et plus appliqués réduisent l'écart à la 50ème minute grâce à Politano. Le joueur italien a sonné la révolte par cette réduction du score puisque quelques instants après Raspadori, d'un coup franc somptueux égalise pour Naples.

Le choc a été haletant et les deux équipes se sont séparées dos à dos (2-2). Naples est 4éme avec 18 points alors que l'AC Milan est troisième avec 22 points.