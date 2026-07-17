Nantes perd patience avec Mostafa Mohamed : il doit rester à la maison !

Le club français de Nantes traverse une crise grave avec son attaquant égyptien Mostafa Mohamed, qui n'a assisté à aucune séance d'entraînement depuis la reprise des entraînements de l'équipe le 24 juin dernier, refusant de jouer en Ligue 2 après la relégation du club.

Jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur Michel Der Zakarian a confirmé l’ampleur de la crise : « Nous ne savons pas où il se trouve. Nous l’appelons, parfois il ne répond pas. Il semble qu’il ne veuille pas venir aux entraînements, c’est son problème, pas le nôtre. S’il ne veut pas venir, qu’il reste chez lui. »

Le joueur de 28 ans reçoit chaque jour des messages de la direction lui indiquant qu’il ne sera pas payé, tandis qu’il reste introuvable, ne laissant pour seule trace que quelques publications sur son compte Instagram.

Arrivé il y a quatre ans, l’attaquant a marqué 29 buts en 136 matchs et nourrissait l’ambition de disputer les compétitions européennes avec les Canaris avant la relégation en Ligue 2 au printemps dernier ; il n’a d’ailleurs pas été retenu pour la dernière Coupe du monde avec l’Égypte.

Cette crise intervient alors que l’été nantais semblait bien engagé : les supporters estiment que les recrues forment un effectif capable de jouer la montée, et le retour de Der Zakarian, victorieux 5-0 lors du premier match amical face à Flory, avait relancé la dynamique. mais l’affaire de l’attaquant égyptien s’éternise et suscite un profond mécontentement au sein du club.