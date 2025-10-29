Nantes - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Beaujoire espère avoir trouvé le déclic. Après une victoire arrachée avec panache sur la pelouse du Paris FC, le FC Nantes retrouve son public ce mercredi soir avec l'ambition de confirmer ce renouveau. Face à lui se dresse l'AS Monaco, un adversaire qui lui réussit historiquement très peu, mais qui traverse une passe délicate loin de ses bases. L'occasion est-elle enfin venue de briser une vieille malédiction?

Nantes, entre le bijou d'Abline et la force de la jeunesse

Le but exceptionnel de Matthis Abline le week-end dernier a redonné le sourire aux Canaris et validé le travail du nouvel entraîneur, Luis Castro. Le technicien portugais, réputé pour sa capacité à lancer les jeunes, s'appuie sur la richesse du centre de formation de la Jonelière pour compenser un effectif limité. Malgré une efficacité offensive encore perfectible, cette victoire a prouvé que Nantes avait du caractère et des ressources.

Monaco et son terrible mal des voyages

Si les Monégasques pointent à une honorable 6ème place, leur bilan à l'extérieur est catastrophique. Avec une seule victoire en déplacement cette saison et une cascade de blessures qui décime son milieu de terrain, l'équipe dirigée par le novice Sébastien Pocognoli manque cruellement de certitudes loin du Rocher. Seule lueur d'espoir : une solidité défensive retrouvée, symbolisée par deux clean sheets consécutifs et la possibilité d'égaler un record historique en Ligue 1 (839 matches sans but pris dans l'élite, détenu par Bordeaux).

Une histoire à sens unique, une revanche à prendre

L'histoire récente est cruelle pour Nantes : une seule victoire lors des 23 dernières confrontations face à Monaco en Ligue 1, et le souvenir douloureux de l'humiliation subie au Louis-II en février dernier (7-1). Mais face à cet adversaire amoindri et peu à l'aise hors de ses bases, les Canaris tiennent peut-être enfin l'occasion de renverser la table et d'offrir une victoire de prestige à leur public.

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes - Monaco ?

La rencontre entre le FC Nantes et l'AS Monaco sera à suivre ce mercredi 29 octobre 2025 à 21h05 sur beIN Sports 1. Vous pouvez accéder à beIN Sports via votre FAI (bouquet Canal+, Orange, Free, SFR, Bouygues) ou directement via l'application beIN Sports Connect avec un abonnement.

Horaire et lieu du match Nantes - Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Beaujoire

La rencontre entre Nantes et Monaco se tiendra ce mercredi 29 octobre à partir de 21h05, heure française, au Stade de la Beaujoire de Nantes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Nantes

Avant d'affronter Monaco, Luis Castro doit composer avec quelques absences qui limitent ses options. Le coach portugais devra se passer de Mayckel Lahdo, toujours indisponible depuis le début de saison en raison d'une luxation de l'épaule, et très probablement de Johann Lepenant, qui souffre d'une fissure au péroné depuis fin septembre.

L'incertitude entoure deux milieux de terrain : Francis Coquelin, touché à la cuisse lors du derby contre Rennes, a repris l'entraînement mais n'est pas encore à 100% de ses capacités. Hong Hyun-seok, qui avait ressenti une gêne musculaire avant le match au Paris FC, reste également incertain. Seule bonne nouvelle pour les Canaris, Bonelli fait son apparition dans le groupe pour la première fois cette saison. Castro pourra s'appuyer sur la forme étincelante de Matthis Abline, auteur d'un bijou la semaine dernière, et sur la jeunesse bouillonnante issue de la Jonelière pour bousculer un adversaire affaibli.

Infos sur l'équipe de Monaco

Pour son déplacement à Nantes, l'AS Monaco affronte une véritable hécatombe au milieu de terrain qui complique la tâche de Sébastien Pocognoli. Le capitaine Denis Zakaria (adducteurs) ne sera pas du voyage, tout comme Lamine Camara (entorse cheville), Aleksandr Golovin (en reprise) et l'expérimenté Eric Dier (ischio-jambiers). En défense, Vanderson manquera également à l'appel.

Le feuilleton Paul Pogba continue d'alimenter les conversations monégasques. Le champion du monde 2018, qui a repris l'entraînement collectif, ne sera pas dans le groupe pour ce match malgré les espoirs d'un retour imminent. Pocognoli temporise : "Je m'attends à le revoir dans le groupe très prochainement". Seule interrogation : Caio Henrique, qui souffre d'une blessure au pied et passera un test avant la rencontre. Malgré ces absences, Monaco mise sur sa défense retrouvée avec deux clean sheets consécutifs et la possibilité d'égaler le record historique de Bordeaux (839 clean sheets en Ligue 1). Le technicien belge devra trouver les bonnes formules pour enfin briser le terrible mal des voyages de son équipe.

