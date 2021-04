Nantes - Kombouaré : "On a pris un coup sur la tête"

L'entraîneur nantais ne s'en cache pas après la défaite contre Nice : son équipe va devoir montrer autre chose pour sauver sa peau en Ligue 1.

La terrible dynamique se poursuit pour le FC Nantes. Vainqueurs à seulement deux reprises depuis novembre, les Canaris ont encore chuté ce dimanche face à l'OGC Nice, dans une rencontre qu'ils ont bien mal débutée en encaissant un doublé de Kasper Dolberg en à peine une demi-heure de jeu.

"C'est une énorme déception. On a pris un coup sur la tête. On s'attendait à un tout autre début de match. Sur les premiers ballons, on se fait peur tout seul. On s'est retrouvés fébriles, Nice a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et ils ont tout de suite été efficaces", a réagi Antoine Kombouaré après le coup de sifflet final.

"Le premier but nous fait mal et le deuxième encore plus. Mais on est restés calmes, on a produit du jeu, on est logiquement revenus au score. Quand vous êtes dix-neuvièmes et que vous prenez 2-0 à domicile, vous pouvez en prendre 5...

"En deuxième mi-temps, on a eu une domination écrasante mais stérile. Aujourd'hui, il nous manque de l'efficacité, de la précision, de la vitesse. On a eu pas mal de situations mais le mal a été fait avant et on n'a pas eu la réussite pour revenir au score."

Débarqué début février pour tenter de sauver l'équipe après avoir vu Raymond Domenech échouer à remporter le moindre match, l'ancien coach du PSG est lucide sur le contenu proposé par ses joueurs. Et en a bien conscience : il faudra montrer davantage pour se sauver à la fin du mois de mai.

"Notre chance, c'est qu'il reste sept matches, donc 21 points. Mais si on continue comme ça, on va droit en Ligue 2. Le jeu qu'on a montré n'est pas celui d'une équipe qui est 19e, mais si vous ne marquez pas quand vous avez des situations, ça devient compliqué.

"On va se remettre au travail, on sait qu'on a un déplacement difficile dimanche prochain à Rennes", a-t-il conclu. Il faudra ensuite recevoir Lyon à la Beaujoire, avant une fin de calendrier face à des équipes de deuxième partie de tableau.