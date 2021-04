Bordeaux et Nantes déçoivent encore… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 31e journée de Ligue 1 se sont tenues ce dimanche à partir de 15h. Elles ont été riches en buts.

L’après-midi de dimanche a été très animé en Ligue 1, avec des buts inscrits sur les quatre pelouses. Et il y en a eu 13 au total. Deux équipes l’ont emporté à l’extérieur, en l’occurrence Strasbourg et Nice, tandis que Lorient a fait le boulot au Moustoir. Une seule rencontre s’est achevée sur un score de parité, celle opposant Reims à Rennes.

Dolberg fait tomber les Canaris

Le Racing de Thierry Laurey est allé dompter Bordeaux sur ses terres (3-2). L’équipe alsacienne a signé une première demi-heure du jeu exceptionnelle avec pas moins de trois buts marqués. Au fond du trou, le FCGB a eu le mérite de se rebiffer, mais la réaction livrée n’a pas suffi pour éviter la défaite. Les Aquitains ont scoré à deux reprises avant la pause, et il leur a manqué un troisième, qu’ils ne sont pas parvenus à ajouter au retour des vestiaires. Avec ce faux-pas, Bordeaux passe derrière son adversaire du jour au classement.

L’autre équipe à s’être inclinée à domicile c’est le FC Nantes. Les Canaris ont plié face à l’OGC Nice et son attaquant Kasper Dolberg (1-2). Sur la lancée de ses belles prestations en sélection, l’international danois a inscrit un doublé. L’équipe de Kombouaré a ensuite réduit le score grâce à Touré. Malgré la forte pression mise en fin de match, les Nantais n’ont pas pu sauver le nul. Il s’agit pour eux d’un vrai coup d’arrêt. Le succès ramené de Paris il y a environ un mois parait désormais bien lointain.

Rennes avait du répondant

Reims et Rennes n’ont pas pu se départager à Auguste-Delaune. Champenois et Bretons se sont quittés sur un nul de deux buts partout, au bout d’une belle empoignade. La première période s’est soldée sans but, mais tout s’est accéléré en seconde. L’équipe de David Guion a mené à deux reprises, mais elle s’est fait rejoindre à chaque fois. Guirassy a mis un doublé pour le SRFC. En fin de match, Reims aurait même pu s’incliner vu que les locaux ont fini la partie à dix suite à l’expulsion de Moreto Cassama.

Longtemps en difficulté au classement, le FC Lorient est en train de bien remonter la pente. La formation morbihannaise vient d’enchainer un quatrième match consécutif sans défaite. Contre un concurrent pour le maintien, à savoir le Stade Brestois, les Merlus ont même réussi à l’emporter (2-1). Un succès qui porte la signature de Laurent Abergel, auteur de l’unique but du match. Avec cette victoire, Lorient compte désormais trois points d’avance sur le premier réléguable, Nïmes.

Nîmes, qui sera justement de sortie à 17h contre l’AS Saint-Etienne. Une rencontre qui sent le soufre vu qu’elle oppose le 18e au 16e. Cette journée de championnat s’achèvera ensuite par un duel entre Marseille et la lanterne rouge dijonnaise.