Nantes - Domenech : "Cela devient tendu"

L'entraîneur nantais a reconnu que la situation se compliquait pour son équipe, après une nouvelle défaite sur sa pelouse contre Lille (0-2).

Nantes va de plus en plus mal. Incapables de gagner depuis un déplacement à Lorient le 8 novembre, les Canaris se retrouvent barragistes et de plus en plus menacés. Arrivé à la trêve sur le banc, Raymond Domenech ne trouve pour l'heure pas les solutions pour relancer une équipe en cruel manque de confiance.

Face à Lille, leader de Ligue 1, les Nantais ont particulièrement mal entamé la rencontre, concédant l'ouverture du score après moins de dix minutes de jeu à la suite de deux grosses erreurs défensives.

"Avec cette première mi-temps, on ne pouvait pas espérer grand-chose, a reconnu l'ancien sélectionneur de l'équipe de France au coup de sifflet final. On a la chance de ne pas prendre de but sur les occasions où ils auraient dû marquer, et on en prend deux sur des erreurs grossières, grotesques même.

"Je ne m'explique pas la première période. On a été complètement absents, ça me dérange de voir à quel point on n'a pas existé. Heureusement, on a été capables de réagir, mais j'espère qu'un jour on sera capable aussi d'agir. On a essayé en deuxième période, mais l'adversaire n'était pas du genre à te laisser jouer. En première période, on n'a même pas essayé."

Après ce nouveau revers, Nantes occupe une triste 18e place et va devoir rapidement se reprendre pour sauver sa place en Ligue 1 en vue de la saison prochaine.

"La place de barragiste ? Il reste 14 matches, il faut prendre des points, c'est évident, a poursuivi Domenech. On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique.

"Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas."

Sébastien Corchia et ses coéquipiers auront l'opportunité de se changer quelque peu les idées dans une autre compétition mercredi avec un 32e de finale de Coupe de France à disputer contre Lens. Il faudra ensuite se tourner vers le derby sur la pelouse d'Angers dimanche prochain, avec déjà l'obligation d'aller chercher des points à Raymond Kopa.