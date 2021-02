Nantes-Lille (0-2) - Les Dogues enfoncent Nantes et retrouvent la première place

Sixième victoire consécutive pour Lille qui poursuit sa saison historique à Nantes grâce à un doublé de David pour conserver la tête du championnat.

Porté par un doublé de Jonathan David, Lille continue d'enchaîner et conserve la première place de la Ligue 1 après 24 journées. De l'autre côté, Nantes va de plus en plus mal, privé de victoire en 2021 et désormais barragiste.

La première période est totalement à l'avantage des Nordistes, qui prennent d'ailleurs rapidement les devants. Un but offert littéralement par la défense de Nantes : Fabio tente d'abord un geste technique dans son camp et perd le ballon, avant un dégagement totalement raté du duo Girotto-Louza sur le centre de Bamba, ce qui profite à David en pleine surface (0-1, 9e).

Comme à son habitude, Lille se montre particulièrement solide, et n'est guère mis en danger par des Canaris qui perdent le malheureux Fabio, touché à la cuisse. De son côté, Lille domine sans se montrer si dangereux que ça, alors que Nantes multiplie les fautes et les erreurs techniques.

Un joli mouvement collectif relayé par Luiz Auraujo permet de décaler Çelik sur la droite de la surface, mais la frappe du latéral truc frôle le montant d'Alban Lafont.

Le leader de Ligue 1 continue de mener le jeu au retour des vestiaires, même si Nantes montre quelques signes d'amélioration dans l'envie, à l'image de cette demi-volée de Louza non cadrée, mais c'est globalement bien trop peu pour inquiéter Mike Maignan.

L'article continue ci-dessous

En face, les Dogues continuent de faire planer la menace à chaque accélération, même si les hommes de Christophe Galtier se préoccupent surtout de ne pas être pris à défaut pour conserver leur avance. Ils se font toutefois peur à un quart d'heure du coup de sifflet final avec un sauvetage d'André sur sa ligne devant Kolo Muani, avant que Maignan ne s'interpose devant Corchia, auteur d'une belle demi-volée en angle fermé.

Mais les visiteurs vont définitivement se mettre à l'abri grâce au premier doublé de Jonathan David depuis son arrivée en France, à l'issue d'un une-deux avec Renato Sanches, décisif après être entré en jeu (0-2, 83e).

Lille repasse ainsi devant Lyon en tête du championnat et met une grosse pression sur le PSG, qui va devoir l'emporter dans le Classique au Vélodrome pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre.