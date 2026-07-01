Nagelsmann part bientôt… un dirigeant expérimenté prendra la suite de Klopp

L'avenir de l'entraîneur Julian Nagelsmann à la tête de l'équipe nationale allemande est désormais très incertain, son limogeage étant devenu un scénario tout à fait plausible. La décision finale à son sujet devrait être prise d'ici quelques jours, et non dans quelques semaines, selon un article de presse.

Selon la chaîne « Sky Sport Allemagne », la pression ne s’exerce pas uniquement sur l’entraîneur, mais aussi sur le directeur sportif Rudi Völler et le secrétaire général de la Fédération allemande de football, Andreas Rittig, alors que les critiques s’intensifient.

Lire aussi

«Le plus absurde»… Comment les médias iraniens ont-ils commenté le match nul entre l’Algérie et l’Autriche ?

Messi creuse l’écart avec Cristiano Ronaldo en Coupe du monde

Selon la chaîne, les dirigeants de la fédération sont déjà rentrés en Allemagne et doivent se réunir sous peu pour décider des prochaines étapes.

Selon la chaîne, Jürgen Klopp arrive en tête de la short-list des dirigeants, tandis que Hans-Joachim Watzke, président du Borussia Dortmund et vice-président de la Fédération allemande, mène les discussions pour convaincre l’ancien coach des « Lions du Festival ».

Cette annonce intervient après l’élimination surprise de la Mannschaft, battue par le Paraguay aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.