L'Espagnol Nacho Fernández, ancien capitaine du Real Madrid et actuel défenseur d'Al-Qadsiah, a exprimé son bonheur de jouer et de vivre en Arabie saoudite.

Nacho a déclaré, dans un entretien accordé au quotidien espagnol « As » : « Oui, tout est positif. Je suis extrêmement heureux ici avec ma famille. C'est une expérience totalement différente de tout ce que j'ai vécu au long de ma carrière footballistique, mais je suis dans un club qui grandit et qui rivalise avec les meilleurs. De plus, cela me procure un grand sentiment de sérénité de voir que mes enfants sont heureux à l'école britannique. La vie que nous menons là-bas est très paisible, et je n'ai rien à redire. Madrid me manque beaucoup, bien sûr, ma maison, mes amis et ma famille, mais je vais bien, je suis heureux et je profite de mon temps. »

Interrogé sur son ressenti à l'égard de la culture et de la vie en Arabie saoudite, le défenseur espagnol a affirmé : « Sans le moindre doute. Ma femme mène une vie normale dans le respect des coutumes et des traditions locales. Nous sommes des étrangers là-bas, mais le traitement que ma famille et moi recevons partout où nous allons est excellent. Si vous respectez tout le monde là-bas, vous ne rencontrerez aucun problème. La vie est très agréable, même si le climat est extrêmement chaud en été. »

À propos de la paix intérieure qu'il vit et de sa décision de quitter le club, Nacho a assuré : « J'ai aimé me battre et me sacrifier pour le Real Madrid, car c'est le club de ma vie. Je ne regrette absolument aucune décision que j'ai prise, que ce soit celle de rester à l'époque ou celle de partir, car je pense que c'était le bon moment. Prendre la décision de partir est plus difficile quand les choses vont bien, que vous jouez en tant que capitaine et que vous venez de soulever le titre de la Ligue des champions. Décider de s'en aller à ce moment-là est plus cruel que si les choses allaient mal. »

Au sujet de sa condition physique, Nacho a déclaré : « Je ressens actuellement la même chose que lors de ma dernière année au Real Madrid. Je me sens en excellente forme, et même plus mince. Mon objectif chaque année est de disputer tous les matches et de jouer chaque minute, ce que j'ai réalisé au cours de mon année en Arabie saoudite. Je pense que la façon dont les joueurs prennent soin d'eux-mêmes aujourd'hui a changé et que nous entretenons davantage notre corps. Je pourrais atteindre l'âge de Modric ou de Cristiano en jouant, mais je ne me vois pas comme eux. Je ne dirai pas que je vais prendre ma retraite maintenant, mais je quitterai le football en bonne forme, en jouant à mon plein niveau comme je l'ai fait à Madrid. Je ne laisserai pas le football me mettre à la retraite ; cette décision est très claire pour moi et je pense qu'elle interviendra plus tôt que tard. »

Concernant l'arrivée de Marc Cucurella au Real Madrid, Nacho a qualifié la transaction en ces termes : « Le mot juste est que c'est un super transfert. Il possède l'intensité à 100 % et veut toujours se battre pour son équipe, et il a les caractéristiques idéales pour jouer au Real Madrid. Je pense qu'il sera très utile à l'équipe en ce moment, qui exige cette intensité et cette combativité. Je lui souhaite toute la réussite du monde et je suis convaincu qu'il continuera à réaliser ses rêves et ses objectifs au Real Madrid. »