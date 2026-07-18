Nacho Ferri place d’emblée la barre très haut au Feyenoord

Samedi, Nacho Ferri n'en croyait pas ses yeux lors du Feyenoord Festival, qui a attiré 45 000 visiteurs. L'attaquant espagnol de 21 ans espère égaler certains de ses illustres prédécesseurs sous le maillot du Feyenoord.

Tout comme les autres nouvelles recrues, il a pris place à bord d’un hélicoptère pour rejoindre le stade De Kuip. « C’était vraiment magnifique. La vue sur la ville, puis arriver au stade et le voir plein pour la première fois. Lors du match amical contre le Club de Bruges, il y avait 15 000 spectateurs, là, le stade était presque plein. Je n’ai pas de mots pour décrire ça. Il n’y a pas de meilleure façon de commencer », s’exclame-t-il avec admiration dans une interview accordée à l’Algemeen Dagblad.

L’attaquant, transféré du KVC Westerlo, place d’emblée la barre très haut au Feyenoord. « L’objectif est de remporter des titres ici. Tout ce qui est possible. La Coupe, le championnat et, bien sûr, briller en Ligue des champions », explique Ferri, déterminé. « C’est toujours positif d’évoluer avec de bons joueurs. La concurrence est un moyen de se dépasser. Elle est aussi essentielle pour que l’équipe progresse. Mais je vais tout faire pour devenir l’attaquant numéro un. »

Il sait que Santiago Gimenez et Ayase Ueda ont brillé et continuent de briller au Feyenoord, mais cette concurrence ne lui met pas de pression. « Ce sont des joueurs formidables qui ont bien réussi ici. Je ne ressens donc aucune pression. C’est plutôt une source de motivation pour moi. Je sais que j’en suis capable moi aussi. »

En raison de sa taille de 1,92 m, le nouvel attaquant est souvent comparé à Graziano Pellè. Grâce à ses buts et à son style de jeu, l’Italien est devenu une idole de la Feyenoord-Legion.

« Je le connais, mais Pellè avait tout de même un style différent. Peut-être un peu similaire. Il était également doué de la tête, mais possédait aussi une très bonne technique », explique Ferri en se comparant à l’ancien leader de l’attaque du Feyenoord.

« Je joue de manière plus physique, j’apporte de l’intensité et la volonté de gagner. Je surgis dans les espaces libres, mais je suis également à l’aise dans la surface de réparation », explique Ferri, déterminé, aux supporters du Feyenoord.