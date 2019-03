Nabil Fekir entre dans l'histoire de l'OL

Lors du match opposant l'OL à Toulouse ce dimanche, Nabil Fekir a inscrit le 2000e but à domicile de l'histoire de l'équipe rhodanienne en L1.

Nabil Fekir a une place à part dans le cœur des supporters lyonnais. Et ça sera le cas à plus forte raison suite au match de ce dimanche entre les Gones et Toulouse. L'international tricolore s'y est illustré en marquant un but particulièrement symbolique.

Alors qu'on jouait la 35e minute de jeu, l'international tricolore a transformé avec succès un pénalty. Et en faisant trembler les filets adverses, il s'est rendu auteur du 2000e but à domicile de l'OL en championnat. Un chiffre important et qui place donc le champion du monde à tout jamais dans l'histoire du club.

À noter que cette réalisation de Fekir est sa 54e sous les couleurs lyonnaises. La première remontant à l'exercice 2013/14. Le milieu offensif disputait face aux Violets son 136e match de Ligue 1.

Cette saison, Fekir totalise 9 buts en championnat, dont trois depuis le début du mois de février. Il confirme ainsi son regain de forme, lui qui avait commencé la campagne timidement avec seulement 2 réalisations réussies lors des 17 premières journées.