Nabil Bentaleb, que comprendre de son état de santé après son malaise ?

Milieu de terrain de Lille, Nabil Bentaleb est victime d’un malaise, mardi, et hospitalisé par son club.

Gros coup dur pour l’international milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb (43 capes, 5 buts). L’ancien joueur de Tottenham a été victime d’un malaise, mardi, selon les nouvelles rapportées par le LOSC dans un communiqué.

Bentaleb hospitalisé

C’est une grande frayeur qui a frappé les dirigeants lillois ces dernières heures. Revenu des vacances, Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise ce mardi. « Le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin », a indiqué le club lillois dans un communiqué, avant de poursuivre en donnant plus de détails sur son joueur.

Getty

« Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le Club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur », a ajouté le club nordiste dans sa note officielle.

L'article continue ci-dessous

Pour le moment, aucune autre nouvelle n'a été donnée en ce qui concerne l'état de santé de l’ancien milieu de terrain de Newcastle United. Milieu de terrain marocain de l'Olympique de Marseille, Amine Harit a apporté son soutien à l’Algérien. « Des prières pour mon frère Nabil. On est avec toi », a écrit l’ancien du FC Nantes sur son compte X (anciennement Twitter) en soutien au Fennec.

Faut-il rappeler qu’une myocardite avait été détectée l’été dernier pour le joueur de 29 ans pendant la visite médicale quand il était proche de signer à Lille en provenance du SCO Angers. Mais il avait fini par signer son contrat de trois ans.