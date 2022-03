N'Golo Kanté quitte provisoirement les Bleus

Trois jours avant la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire, les Bleus ont effectué leur premier entraînement collectif à Clairefontaine ce mardi. Après être venu saluer quelques supporters lundi, l'ensemble du groupe était resté en soin, tandis que Paul Pogba et Digne effectuaient une séance individuelle.

Ce mardi, les Bleus se sont donc retrouvés dans une ambiance de franche rigolade sur le terrain Michel Platini pendant une heure. Au menu : échauffement, toro et opposition à neuf contre neuf.

Maignan et Kimpembe s'entraînent en salle

Seul fait marquant de cette séance, l'absence de quelques joueurs importants. Hugo Lloris souffre d'une petite gêne au niveau d'une hanche sans gravité et N'Golo Kanté a dû quitter momentanément le rassemblement avec l'accord de Didier Deschamps, en raison d'un souci familial.

Deux titis parisiens sont restés en salle : Mike Maignan (douleur aux tendons d'Achille) et Presnel Kimpembe (bronchite). Leur participation au match de vendredi n'est pas remise en cause.



Mercredi, les Bleus effectueront une première séance technique et tactique en prévision de la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire à Marseille, qu'ils rejoindront dès jeudi.