Musiala provoque une vive polémique entre Klopp et Matthäus

L’Allemand Lothar Matthäus a déclenché une vive polémique en critiquant sévèrement Jürgen Klopp et Thomas Müller. Les deux experts, évoluant comme consultants pour la chaîne MagentaTV, avaient proposé d’aligner Deniz Undav au poste de meneur de jeu pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, et de laisser Jamal Musiala sur le banc.

Le duo, qui intervenait en tant qu’analystes pour la chaîne Magenta TV, a présenté ce qu’il considère comme le onze idéal pour le coup d’envoi de la « Mannschaft », défendant la présence d’Undav à ce poste.

Müller a ainsi déclaré : « Si tout le monde est en pleine forme, je considère Ondav comme un excellent choix. Il a l’instinct, et je suis très attaché à l’idée de compter sur lui. »

Klopp a abondé en ce sens : « Nous avons inclus Ondav car il peut jouer au poste de numéro 10. »

Ils envisagent d’utiliser Musiala comme joker à partir de la 65e minute, afin de profiter de son explosivité dès que des espaces se créent.

Ces déclarations des deux légendes n’ont guère plu à Matthäus, recordman des sélections chez le quadruple champion du monde. Interrogé par Bild, il a rétorqué : « J’ai été très surpris de voir Jürgen Klopp et Thomas Müller conseiller de faire jouer Deniz Undav à la place de Jamal Musiala lors du match d’ouverture. J’accepte leur avis, mais je ne veux pas aller plus loin. »

Et d’ajouter : « Je pense que Klopp et Müller manquent de tact. Jürgen, surtout, devrait le savoir mieux que quiconque. Pour que l’Allemagne réussisse au Mondial, elle a besoin de la qualité de Musiala, et c’est pourquoi il faut lui accorder la confiance et le temps de jeu nécessaires. »

Champion du monde 1990, il a même estimé que ce genre de déclarations complique le travail du sélectionneur Julian Nagelsmann : « Les commentaires de Klopp ne facilitent pas vraiment la tâche de Nagelsmann. J’aurais aimé entendre Jürgen si un analyste avait suggéré de laisser l’un de ses titulaires sur le banc avant une rencontre cruciale en Ligue des champions. »

Il a conclu : « Nous savons tous que Musiala n’est pas encore au meilleur de sa forme, mais au lieu de semer le doute, nous devons le soutenir. J’ai aussi trouvé étrange la manière dont Thomas Müller a évoqué la beauté du jeu de son ancien coéquipier. Il n’a pas encore disputé la moindre minute dans le tournoi et, pourtant, ce genre de polémique émerge alors même que Musiala a affiché un meilleur visage en seconde période face aux États-Unis. »