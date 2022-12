Musiala et l'offre "indécente" du Real Madrid

L'entourage du joueur a rencontré les responsables du Bayern Munich pour s'informer de leurs projets alors que d'autres clubs lui tournent autour.

Jamal Musiala et Jude Bellingham sont amis depuis l'enfance et sont en train de prendre d'assaut le monde du football. Ils ont grandi ensemble dans les rangs des jeunes anglais, mais ont ensuite pris des chemins différents. Alors que Jude a fait ses débuts en équipe d'Angleterre, les origines allemandes de Jamal ont eu raison de lui et il a opté pour la Mannschaft. En club, l'histoire est similaire. Bellingham a fini au Borussia Dortmund, Musiala a rejoint leur plus grand rival, le Bayern Munich. Mais au vu de la tournure des événements, il se pourrait qu'ils ne se rencontrent plus très longtemps dans le championnat allemand.

Si le milieu de terrain de Dortmund semble déterminé à franchir une nouvelle étape dans sa carrière prometteuse, le Real Madrid étant en pole position pour l'engager, l'avenir immédiat de Musiala se trouve à l'Allianz Arena. Les champions de Bundesliga, qui l'ont signé en provenance de Chelsea alors qu'il n'avait que 16 ans, ont renouvelé son contrat il y a un an et demi jusqu'en 2026 et le considèrent comme l'un des joueurs clés pour l'avenir. Surtout après sa performance à la Coupe du monde, Jamal a été classé intransférable à Munich.

Le joueur de 19 ans est également conscient que le Bayern a été le premier club à parier sur lui à ses débuts et il se sent très bien dans la capitale bavaroise. Comme le révèle le journal allemand Sport Bild, sa mère a récemment rencontré le directeur sportif Hasan Salihamidzic pour en savoir plus sur les projets du club à son égard. La réponse, comme le répète l'entraîneur Julian Nagelsmann, est que Jamal, tôt ou tard, deviendra l'axe du jeu de l'équipe. L'idée de l'entraîneur est de le faire passer de l'aile à un poste de milieu offensif au détriment d'un Thomas Müller qui serait poussé vers le haut aux côtés d'Eric Maxim Choupo-Moting.

"Ne jamais dire jamais", tels étaient les mots de Musiala lui-même lors d'une récente interview accordée à ce journal, lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de rester au Bayern tout au long de sa carrière. Malgré son explosion sur la scène, la nouvelle star du Bayern reste les pieds sur terre et ne pense pas au-delà des objectifs qu'il s'est fixés à Munich : "Je veux continuer à être Jamal comme toujours. Des moments plus difficiles vont arriver, c'est pourquoi je suis simplement reconnaissant pour les bonnes choses que je vis", a-t-il souligné.

Cependant, en Allemagne, on craint déjà qu'un de ses prétendants ne finisse par le séduire. "Maintenant, le Bayern a la tâche la plus difficile devant lui", a noté Bild dans un article d'opinion. "Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidzic doivent travailler dur pour ne pas succomber à une offre folle de Madrid, Paris ou Manchester", ajoute l'article, s'adressant directement à Musiala. Pour le moment, c'est le Bayern qui a pris l'initiative. Le club bavarois, en plus d'avoir renouvelé le contrat de Musiala jusqu'en 2026, ne recule généralement pas une fois qu'il a déclaré un joueur intransférable. Et Jamal, à ce jour, l'est.