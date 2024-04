Musiala cash sur Messi

Jamal Musiala, la star du Bayern Munich, n'essaie pas de devenir le prochain Lionel Messi.

Le joueur de 21 ans admet que ce serait une "mission impossible".

L'article continue ci-dessous

Musiala est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, au même titre que le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham et le meneur de jeu du FC Barcelone Gavi. Il est considéré comme un futur lauréat du Ballon d'Or, ce qui lui permettrait de suivre d'illustres traces.

L'attaquant international allemand a cependant déclaré à Marca, lorsqu'on lui a demandé s'il aspirait à égaler un jour le succès de l'immense Messi :

"Je ne sais pas, je ne pense pas que je puisse me comparer à Messi et c'est presque une mission impossible. Je pense qu'il est vain de se comparer à Leo ou à n'importe quel autre joueur. Je prends mon métier année par année et je continue à travailler pour essayer d'être meilleur et de gagner des titres pour mon équipe. Ce n'est qu'ainsi qu'ils arriveront à bon port.