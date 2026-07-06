Le Bayern Munich a rapidement dissipé les inquiétudes après l'annonce de l'opération chirurgicale subie par sa star Jamal Musiala, précisant que l'intervention était « simple et de routine » et s'inscrivait dans un plan médical préétabli.

L'équipe d'Allemagne a connu sa première défaite de l'histoire en Coupe du monde, battue aux tirs au but par le Paraguay, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial 2026.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après l’avoir battue aux tirs au but (4-3), suite à un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, lors de la rencontre qui s’est déroulée mardi à l’aube, au stade de Boston, aux États-Unis.

Le club bavarois a indiqué, dans un communiqué officiel publié ce lundi, que Musiala avait subi cette intervention chirurgicale dès son retour de la Coupe du monde 2026.

Le communiqué précise : « Cette intervention s’inscrit dans le cadre du protocole médical habituel suite à la grave blessure qu’il a subie l’été dernier, et elle était prévue de longue date après la fin de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. »

Le club a ajouté que cette intervention chirurgicale visait à garantir la pleine disponibilité du joueur, soulignant : « Grâce à cette opération, l’attaquant pourra mener à bien sa préparation pour la nouvelle saison selon un plan précis, ce qui garantira son retour en temps voulu pour les premiers matchs officiels du Bayern Munich. »

Cette communication met fin aux spéculations sur l’état physique du meneur de jeu allemand et confirme la gestion prudente de sa convalescence par le club, afin d’éviter la répétition du scénario de blessure qui a perturbé sa carrière l’été dernier.