"Musclor dans le caleçon" Nasri dit tout sur Ribéry

Coéquipier de Franck Ribéry à l'OM, Samir Nasri évoque de belles anecdotes.

Ce samedi, Samir Nasri s'est remémoré en souriant des pires coups de Franck Ribéry à ses collègues. « Je ne sais pas, il y en a tellement (…). Il en a fait tous les jours. Il a mis du Musclor (gel de massage chauffant, ndlr) dans le caleçon d’un joueur. Le joueur quand il a remis son caleçon, il était en feu. Tu pouvais revenir après la douche, mettre des chaussettes, il t’avait coupé la chaussette en deux. »

Mais Ribéry avait beaucoup plus d'un tour dans son sac. « Il est capable d’avoir fait quelque chose dans ta voiture. Quand on arrivait au vert et qu’on allait manger, lui était toujours cinq minutes en retard parce qu’il était parti dans ta chambre, il t’a retourné ton matelas, il a jeté tes affaires partout. Il faisait tout ce qu’il était possible de faire. »

Pour rappel, Ribéry a récmment annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur après une odyssée riche en aventures.