Mulder s’en prend au gardien de Feyenoord, Ernst

Youri Mulder se montre critique envers Tjark Ernst sur Ziggo Sport. Selon le consultant, le gardien de Feyenoord n’a pas été irréprochable sur le deuxième but du FC Barcelone, inscrit par Karim Adeyemi.

« Je trouve aussi que le gardien est un peu... Ouaais. Ce ballon n’est pas totalement dans la lucarne », analyse Mulder au sujet de la prestation d’Ernst sur le 2-0 d’Adeyemi, une superbe frappe enroulée depuis la gauche. « Je pense qu’il peut encore faire un pas de plus. »

Le consultant Jon Dahl Tomasson partage totalement les critiques de Mulder envers le gardien allemand. « Faire un pas de plus, c’est suffisant », estime l’ancien attaquant de Feyenoord.

« Je pense aussi qu’il n’est pas bien placé », conclut Mulder après avoir revu les images du 2-0 du Barça à domicile. « En fait, elle n’est pas si éloignée du coin. Ernst est un peu trop sur la droite. Il prend alors déjà son appui, alors qu’il doit faire un pas de plus. »

« C’est un but magnifique. Mais Adeyemi a tout de même énormément de temps pour frapper. Même si tout n’est pas uniquement négatif du côté de Feyenoord », ajoute Tomasson.

Feyenoord était déjà mené au score après trois minutes. Raphinha a mystifié deux défenseurs de Feyenoord avant de conclure impeccablement dans la surface de réparation.