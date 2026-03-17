Mudryk à Strasbourg pour se relancer ?

Mudryk n'a plus joué depuis novembre 2024 suite à un contrôle positif au meldonium, une substance interdite. La FA a confirmé son inculpation et une suspension provisoire en juin 2025, même si la suspension officielle de l'Ukrainien n'a pas encore été prononcée.





Depuis, le joueur de 25 ans est dans l'incertitude et clame son innocence. Chelsea continue de le soutenir malgré son interdiction de s'entraîner avec le club pendant sa suspension. Cependant, L'Équipe a révélé que la position des Blues pourrait évoluer si une sanction formelle est confirmée.





« On peut se demander si ce soutien ne va pas changer en fonction des circonstances », a déclaré une source. Il est suggéré qu'une solution pourrait être trouvée dans les prochains mois, y compris une suspension pouvant aller jusqu'en 2029, date à laquelle Mudryk aura encore deux ans de contrat avec Chelsea.





Si Mudryk était innocenté, un prêt à Strasbourg serait envisagé, selon la même source : « Il aurait certainement l’humilité d’accepter ce défi après presque deux ans d’inactivité, si un prêt lui était proposé.»





Mudryk aurait été contrôlé positif à une substance interdite lors d’une trêve internationale avec l’Ukraine en novembre 2024, alors qu’il recevait des soins pour une blessure mineure.





Un test urinaire a ensuite été suivi d’une première analyse d’un échantillon « B », mais les résultats définitifs, que Mudryk attendrait, n’ont pas encore été officiellement communiqués.