Mourinho vise Riqui Puig à la Roma

José Mourinho vise le jeune prodige du Barça Riqui Puig en vue d'un transfert à la Roma.

La Roma de José Mourinho est intéressée par la signature de Riqui Puig en provenance de Barcelone, selon un rapport de Diario Sport.

Puig n'a pas eu de temps de jeu sous la direction de Ronald Koeman au Camp Nou cette saison et a été prêté lors du mercato d'hiver.

Mourinho, qui a pris les rênes de la Roma cet été, souhaite que son équipe se batte pour le titre de Serie A et n'est pas satisfait de son effectif actuel.

Puig a jusqu'à présent refusé de quitter le FC Barcelone, bien que Koeman lui ait dit pendant deux étés consécutifs qu'il ne faisait pas partie de ses plans.

L'article continue ci-dessous

Avec l'émergence de Gavi, Puig est tombé encore plus bas dans la hiérarchie de l'entrejeu barcelonais, et on pense qu'il pourrait être plus ouvert à l'idée d'aller à l'étranger.

La Roma est actuellement quatrième en Serie A et affronte la Juventus ce week-end.

En plus de ses obligations nationales, elle dispute également la Conference League.