Mourinho veut jouer un sale tour au Barça

Quatre transferts sont sur le point d'être finalisés à une semaine de la fermeture du marché, et on espère en conclure deux autres.

Parmi les joueurs que le Barça a dans son viseur figure Daniel Banjaqui, l'arrière droit de Benfica. Ce jeune prodige, qui a contribué aux victoires du Portugal à l'Euro et à la Coupe du Monde U17 en 2025, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du Portugal, où il évolue actuellement à Benfica.

Le FC Barcelone a déjà entamé des discussions avec les représentants de Banjaqui, mais Benfica souhaite le convaincre de rester à Lisbonne. L'entraîneur José Mourinho, en particulier, souhaite le conserver, et Sport rapporte que des démarches ont été entreprises pour empêcher les Catalans d'obtenir leur cible prioritaire.

Dimanche, Mourinho a fait un geste significatif qui pourrait inciter Banjaqui à rester à Benfica, en titularisant le jeune homme de 17 ans pour la première fois en championnat lors du match contre Estrela de Amadora. Cela montre que le club portugais, qui reçoit le Real Madrid mercredi, compte sur lui pour s'imposer immédiatement en équipe première, un facteur qui pourrait être déterminant dans son choix de club.

Les prochains mois seront cruciaux pour comprendre l'avenir de Banjaqui. Il aura 18 ans en mars, et sa décision concernant la prolongation de son contrat avec Benfica devrait intervenir à cette période.

Barcelone espère qu'il ne prolongera pas, car cela ouvrirait la voie à un transfert à prix réduit cet été, son contrat actuel courant jusqu'en 2027.