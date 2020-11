Ndombélé : "Ça se passe mieux avec Mourinho"

Tanugy Ndombélé, le milieu français de Tottenham, a affirmé qu’il n’y avait désormais plus de contentieux avec José Mourinho.

Joueur le plus cher de l’histoire de , Tanguy Ndombélé a connu une première saison assez délicate dans la capitale anglaise. Le milieu français n’a pas pu s’exprimer comme il sait le faire, et les piques à son encontre de José Mourinho y sont certainement pour quelque chose.

Les rapports entre les deux hommes étaient conflictuels, mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Depuis l’entame de la nouvelle saison, tout est rentré dans l’ordre. C’est le joueur lui-même qui l’a assuré.

Ndombélé « essaye d’avancer »

Dans une interview donnée à Canal+, l’ancien Lyonnais a indiqué qu’il a appris à mieux connaitre son coach et que l’inverse est vrai également. De fait, il n’y a plus de malaise. « Aujourd'hui ça se passe bien, avec le coach, on peut parler, rigoler. J'essaie d'avancer, a-t-il confié. Moi, je suis assez nonchalant. Quand je ne joue pas je pense que ça doit être encore pire. Quand Mourinho s'est attaqué à moi, j'en rigolais. Quand c'était avec les autres ça me faisait rire, puis quand c'est arrivé sur moi je rigolais au début parce que j'étais encore dans le truc : « ça arrive aux autres ». Puis, en fait, ça arrivait sur moi. Maintenant, j'attends le prochain numéro, comme on dit ».

Tout en assurant qu’il s’entend mieux avec The Special One, Ndombélé a admis qu’il avait songé à quitter les Spurs lors de la précédente intersaison : « Je me suis posé la question si je dois partir ou pas. De toute manière, le président m'a dit qu'il voulait me garder. Cela se passe plutôt bien cette saison, avec le coach, chacun a mis son ego de côté. Il y a certaines choses sur lesquelles je n’étais pas d'accord, comme le coach n'était pas d'accord sur certaines choses. J'ai fait des erreurs. »