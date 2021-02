Mourinho se met la pression tout seul

Les Lilywhites ont plongé dans un déclin dramatique au cours de la période hivernale, ce qui a mis leur manager sur la sellette.

José Mourinho a perdu ses trois derniers matchs à Tottenham, le club glissant à la huitième place, et il voit de plus en plus son propre avenir remis en question.

Les Spurs étaient en tête de la Premier League il y a deux mois, mais ont depuis décliné avec la production offensive du club qui a chuté.

La récente blessure de Harry Kane lors de la défaite 3-1 à domicile contre Liverpool n'a fait qu'ajouter aux problèmes de Mourinho. Bien que n'étant pas sous la pression immédiate de perdre son emploi, les dirigeants des Spurs ne seront pas patients face à une nouvelle contre-performance et Mourinho est intervenu pour défendre sa position en disant qu'il peut encore remporter un titre cette saison.

"Je me mets la pression tous les jours", a déclaré Mourinho aux journalistes après la défaite 1-0 de son équipe à domicile contre Chelsea. "Je n'ai pas besoin des autres pour me mettre la pression. Je me mets la pression tous les jours. Tous les jours. Donc depuis 2012 sans trois défaites consécutives ? Mais depuis quand sans titre? Peut-être que je peux en gagner un."

Les Spurs affrontent ensuite une équipe en difficulté avec West Brom qui cherche désespérément des points dans sa tentative d'éviter d'être reléguée au championnat.

Lorsqu'on lui a demandé si c'était une semaine importante pour lui et son équipe, avec d'autres matchs contre Everton et Manchester City à venir, Mourinho a voulu se concentrer sur le match contre l'équipe de Sam Allardyce.

"La chose la plus importante maintenant est West Brom", at-il ajouté. «Je ne veux même pas penser à Everton ou à City. Je pense qu’après City, nous allons en Autriche, encore une fois en Ligue Europa, qui est une grande compétition pour nous, nous avons de bonnes attentes dans cette compétition. Mais je ne veux même pas y penser. Je veux penser à West Brom. C’est un gros match. Parfois, les gros matchs sont juste contre les six premiers ou les derbies de Londres. D'autres fois, les grands matchs peuvent être des matches comme celui-ci. C'est un grand match pour West Brom parce qu'ils ont besoin d'une victoire; ils ont besoin de points pour survivre. Ils doivent sortir de là où ils sont. C'est un grand match pour nous. Parce que nous devons quitter la position où nous sommes, qui n'est pas une position dramatique comme la leur, mais qui est une très mauvaise position pour nous, nous devons la quitter; nous devons gagner, nous devons briser la dynamique de trois défaites comme vous l'avez vu."