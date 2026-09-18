Après une absence de près de cinq mois, le Portugais José Mourinho a reçu une bonne nouvelle attendue de longue date dans l'enceinte de Valdebebas, avec le retour du roc de la défense brésilienne Éder Militão aux entraînements avec ballon, une étape décisive qui le rapproche d'un retour officiel sur les terrains.

Le défenseur central brésilien a franchi un pas de géant dans son difficile processus de rétablissement d'une grave blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche qui l'a longtemps écarté de la compétition.

Selon l'annonce du club madrilène, Militão a entamé son programme de rééducation avec ballon, après s'être contenté ces dernières semaines de courses et d'entraînements physiques individuels sur la pelouse.

Une évolution décisive à Valdebebas

Les entraînements du Real Madrid, à la cité sportive du Real Madrid, ont été marqués par le retour de Militão au travail avec ballon dans le cadre d'un programme de rétablissement individuel spécifique.

Le club a précisé dans son communiqué que le Brésilien s'est entraîné à part, aux côtés de Ferland Mendy et de Rodrygo, tandis que le reste du groupe entamait la préparation complète du sommet du derby attendu face à l'Atlético de Madrid dimanche prochain au stade Wanda Metropolitano.

L'intégration du ballon au programme de rééducation constitue l'étape la plus importante avant l'obtention du feu vert médical, le joueur devant compléter les phases d'endurance et de contacts avant un retour complet aux entraînements collectifs.

Un retour attendu par Mourinho

Le rétablissement de Militão représente une bouée de sauvetage pour Mourinho, qui a été contraint de disputer ce début de saison chargé entre la Liga et la Ligue des champions sans l'un de ses piliers défensifs les plus importants, dans un contexte de série de problèmes physiques qui a touché l'arrière-garde de l'équipe.

Malgré ces grands progrès, le journal espagnol « Sport » a assuré que Militão sera à coup sûr hors des plans pour le derby de dimanche : le Real Madrid adopte une approche extrêmement prudente afin d'éviter toute rechute et ne veut pas précipiter le retour du joueur.

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Les prévisions indiquent que la priorité est désormais de préparer pleinement le défenseur brésilien pour un retour après la prochaine trêve internationale, afin qu'il soit prêt physiquement et techniquement à affronter la pression des matches et des échéances à venir, et qu'il offre à Mourinho des options défensives supplémentaires qui lui faisaient cruellement défaut.