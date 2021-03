Mourinho se décrit comme "l'un des coaches les plus importants"

Face à ceux qui le critiquent, le coach portugais affiche une nouvelle fois son copieux CV.

Le manager de Tottenham, José Mourinho, s'est présenté comme "l'un des managers les plus importants du circuit" et a répliqué à ceux qui remettaient en question ses méthodes de coaching en disant: "je ne pense pas que quiconque irait discuter de la science des fusées avec les gars de la NASA".

L'entraineur portugais a été critiqué cette saison alors que son équipe des Spurs a eu du mal à rester régulière dans les différentes compétitions où elle est engagée. Ils sont, cela dit, en finale de la Carabao Cup et restent mathématiquement en course pour une place dans le Top 4 à la fin de la saison.

"Les critiques ? C'est la beauté du football, je fais avec"

Interrogé lors d'un événement virtuel 'Game on with Mourinho' organisé par les sponsors des Spurs AIA sur la façon dont il gère les critiques, l'ancien coach de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United a déclaré: "Je ne pense pas que quiconque va discuter de la science des fusées avec les gars de la NASA, qui que ce soit dans le monde. Ils pensent pouvoir discuter de football avec l'un des managers les plus importants du circuit. C'est la beauté du football. Je m'y suis habitué. J'apprécie cela. Alors ça me va."

Mourinho, qui travaillait auparavant aux côtés de Bobby Robson et Louis van Gaal à Barcelone, a fait irruption sur la scène des entraîneurs à Porto. Il les a guidés vers des titres de champion au Portugal et aussi des triomphes en Coupe UEFA et en Ligue des champions.

Trois titres de Premier League, pour accompagner les succès de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue, ont été remportés en deux périodes à Chelsea, tandis qu'un triplé de Serie A, Coppa Italia et Ligue des champions a été conquis à l'Inter. Un autre titre de champion, cette fois en Liga, a été remporté au Real Madrid et un passage avec Manchester United a vu Mourinho remporter une autre Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

L'article continue ci-dessous

Au total, il a remporté 24 trophées en tant qu'entraîneur et a été nommé entraîneur de l'année de la FIFA en 2010.

Mourinho a été accusé de rendre Tottenham difficile à regarder cette saison, et ceux qui voyaient Tottenham rivaliser pour le titre cette saison ont dû très vite déchanter. Des questions sont maintenant posées sur son avenir, mais un contrat lucratif dans le nord de Londres et qui s'étire jusqu'en 2023 rend son éviction improbable.

Il reste à voir si cet accord sera honoré, le bilan actuel de Mourinho chez les Spurs est de 44 victoires en 83 matchs et aussi 22 défaites enregistrées.