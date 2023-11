Mourinho s'en prend aux grands-mères des joueurs

Mourinho a donné une explication intéressante à la mauvaise forme de la Roma à l'extérieur, en l'attribuant à la cuisine maison.

L'entraîneur de la Roma a fait une évaluation directe et typiquement idiosyncrasique de la forme de son équipe à l'extérieur cette saison, qui n'a enregistré qu'une seule victoire. Avant le match de dimanche contre l'Udinese, Mourinho a déclaré aux journalistes qu'il attendait davantage de ses joueurs.

"Je ne suis pas sûr que l'équipe ait donné moins que ce qu'elle pouvait donner", a déclaré Mourinho, "mais nous devons donner plus. Avec ces fans et ce club, il ne faut pas se mettre de limites, il faut toujours donner plus. Nous avons eu de mauvais résultats et de mauvaises performances, oui, mais jamais de manque de professionnalisme et de respect pour les gens. Nous devons donner quelque chose de plus.

"À domicile, nous y parvenons généralement, même dans les dernières minutes, mais à l'extérieur, nous manquons de mentalité. J'ai toujours préféré l'antagonisme du jeu à l'extérieur. Il y a des gens ici qui préfèrent le confort de la maison : quand ils sortent, leur mère, leur père, leur grand-mère leur manquent pour cuisiner.

Jusqu'à présent, seule la forme à domicile a permis à l'AS Rome de rester dans la course, alors qu'elle tente de s'accrocher au peloton des prétendants aux places européennes en Serie A. Les supporters de l'AS Rome espèrent que le traditionnel coup de gueule de José Mourinho à l'encontre de ses propres joueurs fera l'affaire et que les difficultés de l'équipe en dehors de la capitale s'amélioreront.

Les Giallorossi accueillent l'Udinese au Stadio Olimpico cet après-midi, mais ils auront l'occasion de montrer qu'ils sont capables de le faire à l'extérieur lorsqu'ils se rendront à Servette jeudi pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League.