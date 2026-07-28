Le Real Madrid tient à conserver l'un des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions de jouer la saison dernière avec la Maison Blanche.

Plusieurs rapports ont indiqué que Gonzalo García, l'attaquant du Real Madrid, est convoité en Premier League, d'autant plus qu'il est difficile pour lui de s'imposer comme titulaire avec la Maison Blanche au détriment du Français Kylian Mbappé.

Selon le journal britannique The Athletic, des sources proches de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, confirment que celui-ci ne se contente pas d'apprécier García, mais tient aussi à le garder dans l'équipe pour la nouvelle saison.

Les sources ont indiqué que si García venait à quitter le Real Madrid cet été, l'attention de Mourinho se porterait inévitablement sur son coéquipier Endrick.

Les mêmes sources rapportent que Mourinho privilégie la présence d'un attaquant classique dans les rangs de la Maison Blanche, et que la direction madrilène sonde le marché à la recherche d'un joueur répondant à ces caractéristiques.

Cependant, rien n'est clair à ce stade quant à savoir si le club cherchera à recruter un joueur de ce profil ou préférera conserver García.

Endrick est revenu d'un prêt de six mois à l'Olympique Lyonnais et constitue actuellement la seule véritable doublure de Mbappé en attaque, si le Real répond à la pression de Fulham, qui cherche ardemment à s'attacher les services de García.